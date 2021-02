Incidente stradale in via Hochberg a Bastia, auto finisce in un campo

Una mancata precedenza, forse, avrebbe causato un incidente stradale a Bastia Umbra. Il fatto è accaduto in via Hochberg, strada molto trafficata, all’altezza del semaforo, tra la piscina e Umbria Fiere. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, si sono scontrate poco prima delle 8 di giovedì 18.

L’urto, come detto, all’altezza del semaforo, dove c’è l’incrocio. Una delle due auto è finita nel campo sottostante. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che hanno dovuto distruggere lo sportello dell’auto finita nel campo e liberare in conducente rimasto incastrato dentro. Non si conoscono le sue condizioni. Sul luogo è intervenuto anche il soccorso stradale per caricare e portare via le due vetture.