Minore picchia la fidanzata coetanea, una signora, denuncerò il fatto

Una donna, attirata da urla e rumori di schiaffi, ha assistito a un’aggressione tra due giovani

Un episodio di violenza tra minorenni si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 19:30, in via Cesare Battisti, a Bastia Umbra. Una donna, attirata da urla e rumori di schiaffi, ha assistito a un’aggressione tra due giovani, una ragazza di origine rumena e un ragazzo magrebino, entrambi di circa 16-17 anni.

La testimone ha riferito di essersi avvicinata alla coppia per capire cosa stesse accadendo. Alla sua presenza, il giovane ha immediatamente lasciato il luogo, mentre la ragazza ha cercato di minimizzare l’accaduto, chiedendo alla donna di non denunciare l’episodio. Nonostante ciò, la testimone ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Ponte San Giovanni per segnalare l’episodio.

Secondo il racconto della testimone, la ragazza sarebbe residente in uno dei palazzi della zona. L’aggressione è avvenuta in un’area residenziale, ma nessun altro è intervenuto nonostante le urla. La donna ha espresso stupore per la mancata reazione degli abitanti, sottolineando la gravità della situazione.

La vicenda solleva interrogativi sulla condizione della giovane vittima, che ha cercato di proteggere il suo aggressore. Non è chiaro se lo abbia fatto per paura o per un legame emotivo. L’episodio evidenzia la necessità di maggiore attenzione su situazioni di violenza tra adolescenti e l’importanza delle segnalazioni alle autorità competenti.

I Carabinieri, appena informati della denuncia, potrebbero avviare accertamenti sulla vicenda. Il caso si inserisce in un contesto più ampio di episodi di violenza giovanile che destano preoccupazione.

L’intervento della testimone ha evitato un’escalation della situazione e ha permesso di portare alla luce un fatto che altrimenti sarebbe rimasto nascosto. La segnalazione alle forze dell’ordine potrebbe contribuire a garantire tutela alla giovane coinvolta e a prevenire ulteriori episodi simili.

L’accaduto sottolinea l’importanza della sensibilizzazione sulla violenza di genere e sul ruolo della comunità nel contrastare tali fenomeni. Ulteriori sviluppi potrebbero emergere in seguito alle verifiche delle autorità.