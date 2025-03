Luisa Fatigoni nominata referente della Consulta Pari Opportunità

Riconoscimento per l’impegno verso i temi sociali e comunali

La Presidente del Consiglio Comunale di Bastia Umbra, Luisa Fatigoni, è stata recentemente designata come referente della Consulta delle Pari Opportunità nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza ANCI Umbria. Un’importante nomina che va ben oltre il semplice riconoscimento del suo impegno, riflettendo la sua costante dedizione ai temi sociali e alle politiche di inclusività.

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), da oltre cinquant’anni punto di riferimento per i Comuni umbri, promuove l’aggregazione e la collaborazione tra gli enti locali per affrontare con determinazione le sfide che riguardano il futuro delle comunità. Tra le iniziative più rilevanti dell’associazione ci sono le Consulte tematiche, tra cui quella delle Pari Opportunità, che giocano un ruolo chiave nella definizione di politiche e strategie in grado di supportare concretamente i bisogni della popolazione.

La Consulta delle Pari Opportunità si occupa di sviluppare idee e soluzioni che mirano a garantire un’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, promuovendo politiche che favoriscano l’accesso equo alle risorse e alle opportunità. La sua funzione è cruciale nel costruire un futuro più inclusivo, con particolare attenzione alle dinamiche sociali ed economiche che possono impedire una piena partecipazione di tutti, a prescindere dal genere.

Luisa Fatigoni, che ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo all’interno dell’amministrazione locale di Bastia Umbra, si distingue da sempre per la sua attenzione verso le tematiche sociali e la promozione dei diritti civili. La sua elezione a referente della Consulta delle Pari Opportunità, dunque, non sorprende chi la conosce per il suo impegno continuo nel miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e nella promozione di politiche di inclusione a livello locale.

“Questa designazione è un onore, ma anche una grande responsabilità”, ha dichiarato Fatigoni. “Lavorare all’interno dell’ANCI Umbria e con la Consulta delle Pari Opportunità rappresenta un’opportunità per contribuire concretamente al miglioramento delle politiche sociali della nostra regione. Sono determinata a dare il mio contributo con passione e spirito di servizio, collaborando con tutte le realtà che operano per il bene della comunità.”

La sua nomina è un chiaro segno del riconoscimento del lavoro che da anni svolge in favore delle politiche sociali e dei diritti delle persone. Infatti, ANCI Umbria, che dal 1972 è in prima linea per promuovere la collaborazione e lo scambio tra i Comuni umbri, ha visto in Luisa Fatigoni una figura ideale per portare avanti le istanze della Consulta. In questi anni, l’associazione ha fatto dell’inclusione sociale uno dei suoi pilastri, e la nomina di Fatigoni rappresenta un passo ulteriore in questo percorso.

La sua carriera, costellata di esperienze significative, si è sviluppata in parallelo con la crescita e lo sviluppo del Comune di Bastia Umbra, dove ha sempre ricoperto ruoli di responsabilità. La sua attenzione per i temi sociali, e in particolare per l’uguaglianza di genere, l’ha spinta a lavorare in modo attivo per l’inclusione di tutti i cittadini nelle politiche comunali.

La sua figura è anche simbolo di come il confronto e la condivisione siano strumenti essenziali per affrontare con lungimiranza le sfide sociali. Il valore delle Consulte, infatti, risiede proprio nella loro capacità di raccogliere e sviluppare idee innovative, che possano tradursi in politiche concrete e misure pratiche per i Comuni.

L’importanza della nomina di Fatigoni non si limita alla sua figura, ma sottolinea il ruolo centrale che le Consulte rivestono nell’elaborazione di politiche locali che rispondano alle esigenze reali della popolazione. La Consulta delle Pari Opportunità è, infatti, un’istituzione fondamentale per la regione, in quanto si occupa di monitorare e proporre soluzioni a problemi urgenti, come la disparità di trattamento tra uomini e donne, il miglioramento delle politiche di welfare e la tutela dei diritti dei gruppi vulnerabili.

Luisa Fatigoni, dunque, con la sua passione e la sua competenza, rappresenta un valore aggiunto per ANCI Umbria. Con il suo nuovo ruolo, si prevede che possa contribuire in modo significativo a rafforzare la rete di collaborazione tra i Comuni umbri, affrontando le sfide future con determinazione e concretezza.

Un sincero augurio alla Presidente del Consiglio Comunale di Bastia Umbra, che, con il suo spirito di servizio e la sua dedizione, si prepara ad affrontare con passione e professionalità questo nuovo impegno all’interno della Consulta delle Pari Opportunità di ANCI Umbria.