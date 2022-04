Sui Centri Sociali rimarchiamo disinteresse Amministrazione Centro Destra

i preme rispondere alle inesattezze espresse dall’Amministrazione in merito ai Centri Sociali. Come al solito, è facile per loro nonnel merito della questione.fondatore di questi importanti luoghi di aggregazione e sviluppo per la comunità, visti invece con ostilità dalle fila politiche opposte.

Conosciamo bene il valore e l’importanza degli stessi: per Bastia abbiamo voluto e difendiamo i Centri Sociali. Sono state le Amministrazioni di centro destra a farli decadere, privandoli di una assistenza tecnica, manutenzione strutturale, assistenza sociale e culturale. Tale incuria è evidente in tutta la città.

Il consenso di cui si vanta e fa riferimento la maggioranza collide con le lettere e firme ripetute dei residenti sul degrado di Bastiola, e nello specifico della zona di San Bartolo. Visto che non diciamo menzogne, riportiamo solo alcuni articoli in merito:

Segreteria PD Bastia Umbra

Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra