Banda di Costano, non annullata celebrazione 70esimo anniversario

Da Lorenzo Capezzali

Il 70esimo della celebrazione della Banda di Costano prevista per il fine agosto prossimo è all’esame del direttivo della Banda e del Comune di Bastia per trovare una via che portasse a definire la manifestazione della scelta. Il sindaco Paola Lungarotti non fa mistero sulla questione annunciando l’ufficialità a proseguire per un avvenimento che sta a cuore a noi tutti i bastioli e costanesi.

Il sindaco Paola Lungarotti dichiara: “Noi siamo vicini alla Banda di Costano assieme alla giunta e quindi alla celebrazione stessa del 70esimo ma dobbiamo prima vedere più a fondo la cosa in un momento delicato per il territorio per via del virus contagioso. Vorremmo sicuramente decidere quanto prima. Ci sono da seguire, inoltre, le varie direttive governative romane sulle novità strategiche anti propagazione Corona 19 in Umbria e da noi non nascondendo la prospettiva degli ammassamenti da evitare. A questo si aggiunge l’insorgenza economica negativa nei settori industriali, commerciali ed artigianali che sta mettendo alle strette famiglie e single e risorse per il mondo del lavoro. Insomma un quadro sociale delicatissimo per Bastia su cui occorre massima fermezza e susseguo istituzionale all’altezza della situazione. L’amministrazione e’ attenta e segue giornalmente la realtà nuova nazionale e locale sanitaria di medici, specialisti, virologi, immunologi personale infermieristico e quanti si stanno adoperando dall’estero con aggiunta di mezzi e medici“.