E’ stato inaugurato il Parco di Via Todi a Bastia Umbra

E’ stato inaugurato il Parco – Un esempio di rigenerazione e riqualificazione urbana in un contesto di socializzazione per tutte le generazioni, uno spazio collettivo che oggi ha visto il taglio del nastro e la benedizione del nostro Parroco Don Marco Armilleiin una bella giornata di sole. Importante la presenza dell’Assessore regionale PaolaAgabitiche ha sottolineato “quanto sia importante attuare le risorse finanziate dei bandi regionali nel più breve tempo possibile per dare risposte concrete alla comunità che vive il territorio. Altri progetti sono stati finanziati per Bastia – ha detto – e faremo tutto ciò che è necessario per rendere le nostre comunità belle da vedere e da fruire”.

“Il primo stralcio del progetto di riqualificazione dell’area verde che va da Via Todi a Via Assisi ha affermato il Sindaco Paola Lungarotti che ha tagliato il nastro con l’AssessoreAgabiti, l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni, l’Assessore Daniela Brunelli, il Presidente del Consiglio comunale Giulio Provvidenza e con tanti bambini delle seconde classi della Scuola primaria U.Fifi,è stato possibile grazie alla partecipazione al bando regionale sugli interventi di rigenerazione urbana 2014-2020, ottenendo il finanziamento di € 300.000,00.

Un’area bella,importante per la nostra città, importante sia per i più piccoli che per gli adulti, per i giovani e per gli sportivi con l’area fitness, con la valorizzazione del verde che accoglie nella socializzazione e nella condivisione di uno spazio aperto. Un ringraziamento agli uffici del settore Lavori Pubblici, a chi ha realizzato questo progetto in sinergia con le esigenze dei cittadini”.

“Nel contesto urbano sono stati piantati alberi di diverse specie – ha detto l’Assessore Santoni – per creare sfumature di colore che caratterizzano il percorso, nel risparmio energetico, ma con un’attenzione particolare alla sicurezza sono stati installati ulteriori 15 punti luce al Led in particolare nella nuova piazza, questa realizzata quale nodo tra le 2 parti del parco contornata da sedute monolitiche di colore bianco, oltre alle sedute in ferro lungo il camminamento pedonale che si collega a Via della Repubblica, attenzioni realizzate nella progettazione per creare uno spazio adatto alla nostra città”