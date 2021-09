Apre la prima Pokeria a Bastia Umbra, è il “Makai Hawaii” di viale Roma

Sabato 11 Settembre dalle ore 18 sarà inaugurata la prima Pokeria , Makai Hawaii, a Bastia Umbra – in Via Roma 77/D. Al taglio del nastro sono stati invitati, il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore Valeria Morettini. Hawaiana Food ed Ethnic Food, le Hawaii non sono state mai così vicine ai cittadini di Bastia Umbra e non solo, quindi.

I fratelli Alessio e Riccardo Cingillo, rispettivamente di 27 e 30 anni hanno avuto questa idea dopo aver analizzato e studiato al ritorno dei loro viaggi come riportare nella loro città queste tipologie di piatti. Questo tipo di attività, particolare ed innovativa in altri luoghi va per la maggiore e siamo convinti che anche questa città porterà fortuna all’attività di questi due giovani volenterosi, che in questo momento storico si sono voluti mettere in gioco.

Un locale dalla location ricercata che rispecchia e racchiude nel suo interno tradizioni, sapori, profumi di diversi Paesi. Il poké, conosciuto anche come poké bowl o poké hawaiano è un piatto che “fa tendenza”, dalle mille varianti principalmente preparate con una base di riso o di insalata, sulla quale vengono adagiati tocchetti di pesce fresco crudo o cotto, a volte carne e verdure di vario genere, insieme a salse, condimenti, frutta fresca e secca.

Anche servizio d’asporto

In questo locale, organizzato anche per il servizio d’asporto, potrete trovare delle gustose poké bowl, composte da ingredienti salutari, freschi e gustosi, componibili a piacimento e personalizzabili in ogni singola variante, con possibilità di renderle totalmente vegane o adatte a celiaci o a chi ha altre intolleranze o specifiche esigenze alimentari. I fratelli Alessio e Riccardo Cingillo vi accoglieranno con un Free drink e un fantastico buffet, per tutti naturalmente un caloroso Aloha. /C.M. Travicelli