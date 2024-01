Migliora il tuo business con corso avanzato Social Media Marketing

Migliora il tuo business – Sei un imprenditore o un dipendente nel settore terziario o del turismo in Umbria? Sei alla ricerca di modi per migliorare la tua impresa e aumentare il tuo business? Allora abbiamo una notizia eccellente per te. A Bastia Umbra, presso la Confcommercio (Piazza Moncada, 1 – 06083), si terrà un corso avanzato di Social Media Marketing. Questa è un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano utilizzare al meglio i social media per valorizzare la propria impresa.

Il corso, della durata di 16 ore, è completamente gratuito per i dipendenti, i titolari e i soci delle imprese iscritte all’Ente Bilaterale del Terziario o all’Ente Bilaterale del Turismo dell’Umbria. Questa è un’occasione unica per acquisire competenze avanzate nel campo del Social Media Marketing, un settore in continua crescita e sempre più rilevante nel mondo degli affari odierno.

Non perdere questa opportunità di formazione gratuita e di alta qualità. Iscriviti ora e fai un passo avanti verso il successo della tua impresa. Ricorda, il corso si terrà IN PRESENZA, permettendoti di interagire direttamente con gli istruttori e di fare networking con altri professionisti del settore.

Non aspettare, le opportunità come questa non capitano spesso. Iscriviti oggi stesso al corso avanzato di Social Media Marketing a Bastia Umbra e porta la tua impresa al livello successivo.