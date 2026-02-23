Expo Casa 2026 5000 proposte e rilancia home living

A Bastia Umbra la fiera cresce tra cucina e design

Expo Casa 2026 si presenta: 5000 proposte con il meglio dell’home living e grandi ospiti. La nuova edizione è stata illustrata nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, alla presenza dei vertici di Epta Confcommercio Umbria, rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. L’appuntamento segna un ulteriore passo avanti per una manifestazione che consolida il proprio peso nel panorama fieristico del Centro Italia.

La rassegna torna negli spazi di Umbriafiere, confermandosi piattaforma di riferimento per chi costruisce, rinnova o arreda casa. Oltre cinquemila le soluzioni in esposizione. Materiali, tecnologie, impianti, arredi e sistemi integrati pensati per migliorare comfort, efficienza e qualità dell’abitare. Un’offerta ampia e concreta, che consente confronto diretto con imprese e professionisti e permette acquisti consapevoli direttamente in fiera.

Focus su innovazione ed efficienza

Accanto agli stand, spazio a un programma di incontri tecnici e divulgativi. Nell’Area Eventi, collocata nel Padiglione 8, si alterneranno approfondimenti su efficienza energetica, edilizia sostenibile, scenari normativi e nuove tecnologie. Temi centrali per un comparto in continua trasformazione, chiamato a rispondere a standard ambientali sempre più stringenti e a esigenze abitative in evoluzione.

Debutta inoltre l’Area Talk nel Padiglione 7, ambiente dedicato al confronto tra professionisti. Architetti, progettisti e operatori analizzeranno identità e prospettive dell’abitare contemporaneo. Un laboratorio di idee che amplia il raggio d’azione della fiera, rafforzando il dialogo tra imprese e mondo tecnico.

Il Sapore dell’Abitare amplia il pubblico

La novità più attesa è “Il Sapore dell’Abitare”. Un format inedito che introduce i cooking show come strumento di racconto delle soluzioni per la cucina. Non semplici dimostrazioni, ma momenti esperienziali pensati per valorizzare forni, elettrodomestici e dotazioni tecnologiche attraverso la pratica culinaria. Una contaminazione tra casa e food che punta ad attrarre nuovi visitatori.

Tre i protagonisti annunciati. Sabato 28 febbraio alle 17.30 sarà presente Silvia Baracchi. Domenica 1 marzo, stesso orario, spazio a Nicola Marzano. Domenica 8 marzo alle 16.30 atteso Luca Pappagallo, volto noto della cucina italiana contemporanea e divulgatore seguito sul web e in televisione. La sua partecipazione rafforza l’attrattività dell’evento anche oltre i confini regionali.

Un brand che valorizza il territorio

Nel corso della presentazione è stato ribadito il messaggio “5000 motivi per tornare a casa”, scelto per la campagna di comunicazione e veicolato anche all’interno dell’aeroporto regionale. Un richiamo simbolico al rientro, alla centralità dell’abitare e al legame con il territorio. Le cinquemila proposte rappresentano l’ossatura concreta della manifestazione: aziende qualificate e soluzioni diversificate per ogni esigenza domestica.

Le istituzioni intervenute hanno evidenziato il valore strategico della rassegna per l’economia locale e per il comparto edilizio-arredo. Expo Casa viene riconosciuta come marchio consolidato a livello nazionale, luogo di incontro tra famiglie e addetti ai lavori. Un contesto che intercetta le trasformazioni sociali e traduce i cambiamenti in opportunità di mercato.

Con un’offerta espositiva articolata e l’apertura verso linguaggi innovativi, Expo Casa 2026 conferma la propria capacità di rinnovarsi. Un evento che unisce tradizione fieristica e nuove esperienze, rafforzando il ruolo di Bastia Umbra come polo strategico per l’home living nel Centro Italia.