Aumento tariffe parcheggi, polemica del centrodestra tra accuse e repliche

Il centrodestra bastiolo torna all’attacco scegliendo il tema delle tariffe dei parcheggi come terreno di scontro, alimentando una polemica che la maggioranza considera costruita più per visibilità politica che per reale interesse verso i cittadini. L’accusa di un presunto aumento del 40% viene definita una narrazione fuorviante, pensata per generare allarme e semplificare un tema che, secondo la Coalizione Civico Progressista, merita ben altra serietà.

La contestazione del centrodestra e la replica della maggioranza

La minoranza parla di rincari e propone di trasformare le strisce blu perimetrali in aree a disco orario, presentandola come soluzione immediata. La maggioranza ribatte che quel “40%” evocato dall’opposizione corrisponde in realtà a pochi centesimi, una cifra che contribuisce a sostenere iniziative e servizi che rendono vivo il centro storico. L’obiettivo, spiegano, non è penalizzare gli automobilisti, ma garantire risorse per eventi, manutenzione e attività che generano movimento e presenze.

La Coalizione Civico Progressista ricorda inoltre che chi oggi critica ha governato Bastia per quindici anni, lasciando il centro storico in condizioni che richiedono interventi profondi. Da qui la difficoltà nel considerare credibili proposte che non sono mai state attuate quando si aveva la responsabilità amministrativa.

Il ruolo degli eventi nella rivitalizzazione del centro

La maggioranza sottolinea che il rilancio del cuore cittadino non passa da slogan o titoli ad effetto, ma da una programmazione capace di attrarre persone. Manifestazioni come il Carnevale, le iniziative culturali e gli appuntamenti cittadini hanno riportato vitalità nelle piazze, generando benefici anche per le attività commerciali. È questa, sostengono, la strada per rendere il centro storico un luogo vissuto e non solo attraversato.

Mobilità più semplice grazie agli strumenti digitali

Un altro punto evidenziato riguarda la modernizzazione dei servizi di sosta. Le nuove piattaforme digitali permettono pagamenti rapidi e flessibili, riducendo disagi e semplificando la gestione dei parcheggi. Un servizio aggiuntivo che, secondo la maggioranza, va nella direzione di una città più funzionale e accessibile.

Una visione diversa per il futuro del centro storico

La Coalizione Civico Progressista ribadisce la propria linea: il centro storico deve essere uno spazio di incontro, non un grande parcheggio a cielo aperto. L’obiettivo è restituirgli identità, attrattività e qualità urbana, superando anni che, a loro giudizio, ne hanno compromesso vitalità e immagine.

La città, concludono, merita soluzioni concrete e una gestione responsabile, elementi che l’attuale Amministrazione comunale afferma di aver rimesso al centro dell’azione politica dopo quindici anni di scelte che hanno rallentato lo sviluppo di Bastia Umbra.