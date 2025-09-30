Bastia Umbra: Svelato nuovo crest Carabinieri per il Palio di San Michele

Il crest unisce tradizione, arte e simboli distintivi dell’Arma
In occasione del Palio di San Michele è stato ufficialmente presentato il nuovo crest della Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra, realizzato dall’artista Irene Marra, come riportato nel comunicato ufficiale. L’opera propone una rivisitazione originale di San Michele Arcangelo, rappresentato nel ruolo di guerriero celeste e difensore della giustizia, arricchita con i simboli caratteristici dell’Arma dei Carabinieri.
Il crest, realizzato con un’elevata cura artigianale, è destinato a diventare un simbolo di prestigio e tradizione, ideale per collezioni, decorazioni e doni speciali. Attraverso questi elementi, il nuovo emblem rappresenta i valori fondamentali e la storia dell’Arma, sottolineando dedizione e orgoglio istituzionale.
L’iniziativa, presentata nel contesto dell’evento tradizionale a Bastia Umbra, sottolinea il legame profondo tra la comunità, le forze dell’ordine e le radici culturali della città, valorizzando l’identità locale con un tocco artistico unico.
