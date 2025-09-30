Bastia Umbra: Svelato nuovo crest Carabinieri per il Palio di San Michele

Crosetto “Tregua vicina grazie a piano Usa, Flottilla ne prenda atto” ROMA (ITALPRESS) – “Il piano USA per la Palestina potrebbe finalmente portare tregua, pace, aiuti e poi consentire la ricostruzione di una terra dove il popolo palestinese possa vivere in libertà, convivendo con Israele. Se il piano verrà accettato da entrambe le parti si potranno creare anche le condizioni immediate utili a far sì che […]

Giorgetti “Il turismo sostiene il Pil, crescita lineare” ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo negli anni scorsi ha avuto un ruolo di stabilizzazione economica: a fronte delle difficoltà sulle catene globali del valore che si sono ripercosse sul comparto della manifattura, il turismo ha sostenuto l’andamento del Pil, registrando una crescita lineare. Questa tendenza è confermata dai dati del 2025”. Lo ha detto il […]

Urso e Pichetto a Ue “Difendere competitività industrie energivore” ROMA (ITALPRESS) – Italia, Francia e Germania lanciano un appello congiunto alla Commissione europea per un’azione incisiva e rapida a favore delle industrie ad alta intensità energetica, chiedendo misure concrete per sostenere la transizione verde e rafforzare la competitività industriale dell’Unione. A questo proposito, i ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto hanno sottoscritto un “non […]

Conte pensa solo a Napoli-Sporting “De Bruyne caso chiuso” "Infortuni? Con chi e' a disposizione cercheremo di ottenere il massimo"

Tajani “Piano Usa importante passo avanti, pronti a fare nostra parte” ROMA (ITALPRESS) – Il piano annunciato da Trump “mi pare un importante passo in avanti, ha raccolto il consenso non solo di Netanyahu ma anche di tanti Paesi arabi. Questo significa che può procedere nella direzione della pace, arrivare a un cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, il ritiro delle truppe israeliane e la […]

Salutequità “Su salute mentale servono più risorse e cure accessibili” ROMA (ITALPRESS) – “A fronte di una domanda di assistenza che cresce, l’Italia destina solo il 3% del Fondo Sanitario Nazionale alle politiche per la salute mentale, con una spesa pro-capite (69,8 euro) nettamente inferiore a Francia (510), Germania (499) e Regno Unito (344). La dotazione di personale (60 operatori ogni 100.000 abitanti) è inferiore […]

Club Day, negozi Decathlon di tutta Italia spazi di sport per un giorno MILANO (ITALPRESS) – I negozi Decathlon di tutta Italia si sono trasformati sabato 27 settembre in palestre a cielo aperto e campi da gioco. E’ stato il Club Day 2025, un evento che ha acceso la passione sportiva nel cuore delle community locali. Il Club Day nasce con un obiettivo chiaro: avvicinare le persone allo […]

Sinner in finale a Pechino, battuto De Minaur in 3 set "Sono soddisfatto, match equilibrato e di alto livello", le parole dell'italiano a fine partita

Anas al Pet Carpet Film Festival, impegno per animali e sicurezza ROMA (ITALPRESS) – Anas, società del Gruppo FS, ha partecipato all’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, celebrato alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma, per raccontare il suo impegno nel salvataggio degli animali nelle attività di controllo e sorveglianza della rete stradale di competenza e per la diffusione della cultura della sicurezza. […]