Francesco Felici insignito del San Michele d’Oro 2025 a Bastia

Il giovane atleta in carrozzina celebrato per forza e inclusione

Il 28 settembre Bastia Umbra ha tributato un omaggio speciale a Francesco Felici, giovane promessa del tennis in carrozzina, conferendogli il prestigioso San Michele d’Oro 2025. L’onorificenza, proposta dal Rione San Rocco e consegnata nel cuore di Piazza Mazzini, è stata assegnata in occasione della serata conclusiva del tradizionale Palio de San Michele, simbolo della comunità cittadina. La decisione del Comune di Bastia Umbra – come sottolineato nella nota diffusa dall’amministrazione comunale, fonte del comunicato – ha voluto premiare il percorso dell’atleta, considerato esempio di coraggio, tenacia e inclusione.

La cerimonia ha visto il sindaco Erigo Pecci affidare il premio a Filippo Felici, fratello di Francesco, mentre dall’altra parte dell’oceano è arrivato un videomessaggio dell’atleta, che attualmente frequenta l’Università dell’Alabama dove studia Ingegneria Aerospaziale. Con voce emozionata, il giovane ha espresso gratitudine verso l’intera cittadinanza, invitando a guardare oltre gli ostacoli della vita: “Il vostro unico limite sia il vostro cuore”.

Nato nel 2005, Felici ha intrapreso fin da giovanissimo la strada dello sport, conquistando nel 2020 il titolo italiano Juniores, che ha saputo difendere con costanza. La sua crescita lo ha portato nel 2023 a ricevere dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il riconoscimento di Ambasciatore dell’Umbria nel mondo. Nel corso della sua carriera ha accumulato piazzamenti di prestigio, raggiungendo la top 10 mondiale junior e distinguendosi agli US Open Wheelchair Tennis Junior, dove ha ricevuto il premio Sportsmanship. Nel 2024 ha inoltre trionfato nel campionato universitario statunitense individuale, segno di un talento che sa unire sport e studio con straordinaria dedizione.

Il San Michele d’Oro non rappresenta soltanto un tributo ai successi sportivi, ma anche la celebrazione di un giovane capace di incarnare i valori più autentici di Bastia Umbra, con un impegno che travalica i confini locali per proiettarsi in una dimensione internazionale. Felici resta così un punto di riferimento per le nuove generazioni, testimoniando che disciplina e passione possono trasformare ogni limite in un’opportunità di crescita condivisa.