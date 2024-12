Riaperta Via Roma a Bastia e parcheggi gratis fino al 6 gennaio

Si comunica ai cittadini che da oggi, Sabato 14 Dicembre 2024, Via Roma sarà interamente riaperta alla circolazione veicolare fino al 6 Gennaio 2025. Si tratta di un provvedimento fortemente voluto per permettere una migliore circolazione all’interno della Città nel periodo natalizio e agevolare tutte le attività commerciali situate lungo Via Roma che hanno incontrato numerose difficoltà, nell’ultimo anno, a causa dei lavori.

Contestualmente la Giunta ha deliberato, su proposta della Confcommercio di Bastia Umbra, la gratuità dei parcheggi a pagamento del Centro Storico fino al 6 Gennaio 2025 (Via Veneto – Via dell’Isola Romana – Piazza del mercato) per permettere ai residenti e ai clienti un accesso più agevole alle attività commerciali e alla “Piazza del Natale” di Bastia Umbra. Nella speranza che tale misura possa beneficiare a tutte le attività commerciali della nostra Città, invitiamo tutti, residenti e visitatori a venire a scoprire il Natale 2024 di Bastia Umbra, non mancate!