Ripresi i lavori in Piazza Mazzini e Via Roma a Bastia Umbra

Come già comunicato, precedentemente, riprendono i lavori di rigenerazione in Piazza Mazzini e Via Rona.

A seguito dell’accoglimento delle richieste dell’Ente Palio de San Michele e di Confcommercio, durante l’incontro del 19 Dicembre, i lavori si estendono su Via Garibaldi già interdetta al traffico.

Sempre nell’ottica della massima collaborazione, per quanto riguarda Via Roma la sottofase dei lavori si concentra nel tratto tra la Coop, che ha l’ingresso libero, Via Alessandro Volta e Via Marconi.