Scuola Antonietti, via ai lavori nei bagni con 85mila euro

Bastia Umbra approva il progetto per nuovi servizi scolastici
La Giunta Comunale di Bastia Umbra ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dei servizi igienici della Scuola Colomba Antonietti, scuola secondaria di primo grado della città.
L’intervento, dal valore complessivo di 85mila euro, riguarda opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento della qualità degli ambienti scolastici, della funzionalità degli spazi e delle condizioni di sicurezza per studenti e personale.
Intervento inserito nel piano di manutenzione scolastica
L’operazione si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico avviato dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è garantire strutture sempre più adeguate alle esigenze della popolazione scolastica e dell’intera comunità educativa.
Con l’approvazione del progetto esecutivo si completa un passaggio tecnico fondamentale che consentirà ora di procedere con l’affidamento dei lavori e con la successiva fase operativa del cantiere.
L’assessore: “Risposta concreta alla comunità scolastica”
L’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli ha sottolineato come il provvedimento rappresenti un ulteriore tassello nel piano di cura e manutenzione delle scuole cittadine.
Secondo quanto evidenziato dall’assessore, il rifacimento dei servizi igienici punta a rispondere a un’esigenza concreta, intervenendo su spazi utilizzati quotidianamente dagli studenti e dal personale scolastico.
Attenzione agli edifici pubblici
L’intervento previsto alla scuola Colomba Antonietti rientra in una strategia più ampia di manutenzione e riqualificazione degli edifici comunali, con particolare attenzione alle strutture frequentate ogni giorno da bambini, ragazzi e famiglie.
L’amministrazione comunale conferma così la volontà di investire sul miglioramento degli spazi pubblici dedicati all’istruzione, considerati centrali per la qualità della vita cittadina e per il benessere della comunità scolastica.
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