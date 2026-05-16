Don Fabio...Coraggi non dimentica né oggi né mai, tutto avrà senso

C’erà una volta in quel di Bastia Umbra una persona cattiva e losca

Vi racconto una breve storia… C’erà una volta in quel di Bastia Umbra una persona cattiva e losca di nome Don Fabio che agiva per nome e per conto di una società di Volley e che veniva accusato di essere diversamente onesto (additato di cose non fatte e nemmeno pensate), che pur essendo stato l’unico a metterci la faccia ed i soldi era il colpevole di cose non fatte da lui, ma che pero’, non si sa’ il perchè costretto a risponderne in varie sedi e con diverse persone.

Ad un certo punto in quel di Bastia Umbra arrivarono gli elfi (quelli belli e bravi), che vedendo il cattivo con le mani in pasta pensarono bene di parlarne male e di fare percepire il falso per il vero. A Bastia Umbra tutto è lecito si sa’, ed è facile cadere nel tranello teso…cosi’ il popolo incomincio’ ad essere dubbioso ed il cattivo uomo di sani principi decise di farsi da parte per il bene comune…andando in esilio in quel di Spello splendidissima Colonia Julia.

Gli Elfi insieme alla Fata cattiva ed al colle supremo pensarono bene di pulirsi le mani e la coscienza scaricando colpe altrui anche con persone vicino all’uomo cattivo negandogli il saluto. Il popolo di Bastia Umbra rimase interdetto e dubbioso, cosi’ le voci continuarono a viaggiare silenzionsamente ed inesorabilmente sotto traccia senza che la verità come sempre potesse venire a galla.

Dal sommo colle nulla veniva, le tante promesse ed i tanti proclami svaniti nel nulla… chissà forse in una vecchia citta’ paludosa la nebbia oscura avvolge tutto e tutti accecando ed annebbiando menti… i ricordi passati si facevano sempre piu’ forti e chiari ed in città regnavano dubbi e tanto si diceva e si immaginava per sentito dire… forse qualcuno cercava di insidiarsi e tradire chi di lui si era fidato ??? Don Fabio in silenzio riscostrui’ tutte le fila ed un bel giorno stufo e molto arrabbiato decise di dirne quattro e di fare valere le sue ragioni…

Un bel giorno pero’ nel bosco oscuro di Bastia Umbra comparve un bellissimo uccellino tutto colorato di Bianco e Rosso, che porto’ notizie nuove e che disse al popolo come erano andate veramente le cose…sapete come è andata a finire ??? Il cattivo se ne è andato ma il male è ancora rimasto in quel di Bastia Umbra… ed allora il popolo incomincio’ a farsi domande ed a darsi risposte, tra palestre non fatte, alberi abbattuti, scelte discutibili… chissa’ forse forse Don Fabio aveva ragione.

Il cattivo se ne è andato da tempo ma il male è ancora rimasto… sarà che è stata fatta una maledizione ??? Il saggio di paese un certo uomo nero e misterioso, che si narra che da tempo immemore risiede a Bastia Umbra Umbra predisse un giorno di Maggio nel bel mezzo di un corteo in pieno centro il ritorno del buon Don Fabio… tornera’ e disse: “si riprenderà con gli interessi tutto quello che gli spetta” e dal popolo di Bastia Umbra non vorrà nemmeno un grazie, perchè alle persone oneste a Bastia Umbra non serve un grazie, serve solo essere onesti e sapere di avere fatto del bene senza nulla avere in cambio per il bene dello Sport e della Comunità.

Fabio Coraggi non dimentica né oggi né mai e tutto avra’ un senso un giorno, prima o poi in questa vita o nell’altra.