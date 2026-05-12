Caccia Village 2026 Bastia focus su filiera selvaggina e benessere

Sabato 16 maggio due tra gastronomia, sostenibilità, tutela animale e valorizzazione del territorio

Si annuncia come uno dei momenti più significativi del programma culturale di Caccia Village 2026 la doppia iniziativa promossa da AFoR, Regione Umbria, 3A-PTA e Umbraflor, dedicata alla valorizzazione della filiera della selvaggina e al tema del benessere animale. Gli appuntamenti si svolgeranno sabato 16 maggio presso lo stand Afor all’interno di Umbriafiere, confermando la manifestazione come spazio di confronto non solo fieristico ma anche culturale e scientifico sui temi legati al mondo rurale, ambientale e venatorio.

Ad aprire gli incontri saranno Paolo Fratini, amministratore unico di Umbraflor, e Ottavio Anastasi, amministratore unico di Afor. Le conclusioni del convegno dedicato alla filiera della selvaggina saranno invece affidate a Simona Meloni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria.

Il primo appuntamento, in programma alle ore 11.30, porterà il titolo “Dalla produzione alla tavola” e sarà dedicato all’intera filiera della selvaggina in Umbria. L’incontro analizzerà il tema dal punto di vista produttivo, agricolo, economico e gastronomico, affrontando aspetti legati ai centri regionali di produzione, alle prospettive di sviluppo della filiera e al valore economico dei prodotti alimentari di origine venatoria.

Ampio spazio sarà riservato anche alle tecniche di lavorazione e frollatura delle carni, tema al centro dell’intervento dello chef Edoardo Tilli, autore del libro Deep Raw: la filosofia delle frollature. Il volume approfondisce la cultura della maturazione delle carni e il valore gastronomico della selvaggina, proponendo una riflessione sulle tecniche di affinamento e sulle nuove prospettive della cucina contemporanea legata al territorio.

Nel pomeriggio, alle ore 16, l’attenzione si sposterà invece sul convegno “Il Benessere animale”, dedicato alla tutela degli animali, alla medicina veterinaria, alla gestione dei canili e alla relazione tra uomo e animale. Professionisti del settore veterinario, rappresentanti del mondo cinofilo e associazioni specializzate affronteranno temi legati alla prevenzione del randagismo, alla cura degli animali e ai modelli di gestione orientati al benessere animale.

Nel corso dell’evento sarà inoltre consegnato il premio “La voce degli animali” alla giornalista Rai Erika Baglivo, riconoscimento assegnato per il contributo alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi del benessere animale. A consegnare il premio sarà Devis Cruciani, amministratore unico di 3A-PTA, in rappresentanza delle partecipate coinvolte nell’iniziativa.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di promozione di modelli sostenibili di valorizzazione del territorio umbro, delle filiere agroalimentari e del rapporto tra ambiente, biodiversità e comunità locali. Un impegno che si concretizzerà anche attraverso uno spazio espositivo dedicato alle siepi e alle fasce inerbite ai margini dei campi coltivati, considerate microhabitat fondamentali per la conservazione della fauna e della biodiversità regionale.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Umbria, AFoR e Umbraflor, con il contributo della dottoressa Giuseppina Lombardi, impegnata nello sviluppo delle attività dedicate alla tutela ambientale e alla valorizzazione ecologica del territorio.

Con questi due appuntamenti, Caccia Village rafforza ulteriormente il proprio ruolo di piattaforma di dialogo tra istituzioni, tecnici, università, operatori economici e cittadini, aprendo un confronto su temi che riguardano non soltanto il comparto venatorio, ma anche la sostenibilità ambientale, la gestione faunistica, il benessere animale e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari umbre.