Vandali colpiscono il Percorso Verde di Bastia Umbra

Danni ripetuti nel Percorso Verde di Bastia Umbra segnalati ai Carabinieri

Un nuovo episodio di vandalismi ha colpito il Percorso Verde di Bastia Umbra, dove nella notte ignoti hanno danneggiato panchine e staccionate lungo alcuni tratti dell’area pubblica. L’intervento immediato della Polizia Locale ha permesso di raccogliere elementi utili, già trasmessi ai Carabinieri per l’avvio delle indagini. Il sindaco Eirgo Pecci, dopo un sopralluogo, si è recato questa mattina al Comando dell’Arma per formalizzare la denuncia e sollecitare un’azione rapida per individuare i responsabili.

📌 Ripetuti danneggiamenti agli arredi pubblici

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, i danni presentano caratteristiche simili a quelli registrati negli ultimi mesi, sempre concentrati negli stessi punti del percorso. Panchine divelte, assi spezzate e parti delle staccionate ridotte in frantumi confermano un’azione mirata e ripetuta nel tempo. L’Amministrazione comunale, già costretta più volte a intervenire per ripristinare gli arredi, sottolinea come ogni riparazione comporti costi a carico della collettività e impegno costante del personale addetto alla manutenzione.

Un attacco al bene comune

Il sindaco ha ribadito che a essere colpito non è l’istituzione comunale, ma un luogo vissuto quotidianamente da famiglie, ragazzi e cittadini che frequentano il Percorso Verde per attività sportive e momenti di socialità. La distruzione degli arredi rappresenta un danno diretto alla comunità e mina il senso di rispetto e convivenza civile che caratterizza la città. Per questo l’Amministrazione ha deciso di intensificare la collaborazione con le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di contrastare un fenomeno che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti.

Indagini in corso e attenzione massima

Gli elementi raccolti dalla Polizia Locale, uniti alla denuncia presentata ai Carabinieri, costituiscono la base delle indagini ora in corso. L’Amministrazione assicura che verranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili per risalire agli autori dei danneggiamenti e tutelare il patrimonio pubblico. La linea è chiara: chi continua a colpire gli arredi del Percorso Verde deve sapere che l’attenzione è alta e che ogni episodio verrà perseguito con determinazione.

Difendere il Percorso Verde significa difendere la città

Il Percorso Verde rappresenta uno degli spazi più frequentati e apprezzati di Bastia Umbra, un luogo che appartiene a tutti e che richiede cura e responsabilità condivisa. Proteggerlo significa salvaguardare un bene comune e preservare un ambiente che favorisce socialità, sport e qualità della vita. L’Amministrazione invita i cittadini a segnalare comportamenti sospetti e a contribuire alla tutela di un’area simbolo della città.