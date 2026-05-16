Volley Academy Bastia, domenica decisiva per i giovani

Tra finali giovanili e minivolley cresce il vivaio umbro

Sarà una domenica intensa e ricca di appuntamenti per la Volley Academy Bastia, impegnata su più fronti con il proprio settore giovanile tra finali Under 12, minivolley e tornei dedicati ai più piccoli.

La società umbra vivrà una giornata particolarmente significativa, simbolo di una stagione che ha fatto registrare numeri importanti e una crescita costante del movimento pallavolistico giovanile sul territorio.

Finali CSI a San Mariano

A San Mariano di Corciano andranno in scena le finali Under 12 e Under 10 “Sport & Go” organizzate dal Centro Sportivo Italiano.

La manifestazione assegnerà gli accessi alle finali nazionali e vedrà la partecipazione di tre squadre della Volley Academy Bastia, confermando il lavoro svolto durante tutta la stagione dal vivaio bastiolo.

Per le giovani atlete e i giovani atleti sarà un’occasione importante di confronto sportivo e crescita, all’interno di un percorso che punta non soltanto ai risultati ma anche alla formazione personale e di gruppo.

Minivolley protagonista a Petrignano

Parallelamente, a Petrignano d’Assisi si terrà il torneo di minivolley “Memorial Elsa Tosti”, appuntamento dedicato ai più piccoli.

La Volley Academy Bastia sarà presente con sei squadre impegnate durante la mattinata in una manifestazione che unisce sport, aggregazione e divertimento.

L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione per il settore minivolley, diventato ormai una realtà consolidata all’interno della società.

Numeri record per il settore giovanile

Il bilancio della stagione conferma una crescita significativa per il movimento giovanile della Volley Academy Bastia.

Sono infatti circa settanta i bambini e le bambine coinvolti nella fascia d’età compresa tra i 6 e gli 11 anni, numeri che rappresentano un risultato particolarmente rilevante per il territorio.

Un traguardo che premia il lavoro quotidiano svolto da tecnici, dirigenti e famiglie nella costruzione di un ambiente sportivo inclusivo e formativo.

La società sottolinea come il progetto giovanile non punti soltanto all’aspetto tecnico ma anche alla crescita umana e sociale dei ragazzi, attraverso lo sport come strumento educativo.

Il ringraziamento della società

Il presidente Alberto Forini, insieme al consiglio direttivo e allo staff tecnico del settore minivolley e Under 12 composto da Mirco Giappesi, Matteo Morettoni, Aurora Censi, Chiara Fortunati e Sofia Stroppa, ha voluto ringraziare le famiglie per il sostegno e la fiducia dimostrati nel corso dell’intera stagione.

La società guarda ora al futuro con l’obiettivo di ampliare gli spazi disponibili per le attività sportive e coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani appassionati.

Tra le ambizioni della prossima stagione anche quella di riportare sempre più ragazzi e famiglie sugli spalti del palazzetto di viale Giontella per sostenere le squadre e vivere da vicino il movimento pallavolistico locale.

La giornata di domenica rappresenterà così un nuovo tassello di un percorso costruito sulla partecipazione, sulla crescita dei giovani e sulla valorizzazione dello sport come esperienza educativa e collettiva.