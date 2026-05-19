Bastia celebra la riapertura di piazza Mazzini con un concerto

Festa della Repubblica tra musica, mostra e bandiere italiane

Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Bastia Umbra promuove una serata di celebrazione, musica e partecipazione aperta a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è in Piazza Mazzini, cuore della vita cittadina, con un programma che unisce il significato della ricorrenza nazionale a momenti importanti per la comunità locale.

La serata si aprirà alle ore 20:30 con una breve cerimonia inaugurale di Piazza Mazzini. Si tratta della riapertura ufficiale a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione. Un momento simbolico di restituzione alla città di uno spazio centrale, rinnovato e destinato ad accogliere eventi, manifestazioni e occasioni di incontro.

A seguire, alle ore 21:00, si terrà il concerto della Banda Musicale di Costano, diretta dal Maestro Zavattoni. Il concerto rappresenta il momento musicale e celebrativo della serata, dedicato ai valori della Repubblica, dell’unità nazionale, della partecipazione e del senso di appartenenza alla comunità.

Nel corso della serata sarà inoltre allestita una mostra espositiva dei lavori realizzati dagli alunni delle scuole del Comune di Bastia Umbra nell’ambito del cammino educativo denominato “Tour della Lampada della Pace” presso il Teatrino di Piazza Mazzini.

Il percorso, svoltosi dal 24 aprile al 27 maggio 2026, ha coinvolto tutti i plessi scolastici del territorio comunale. Ha promosso tra bambini e ragazzi una riflessione condivisa sui temi della pace, della convivenza, della cittadinanza attiva e della responsabilità civica. L’esposizione sarà l’occasione per valorizzare il contributo degli studenti e rendere visibile alla cittadinanza il lavoro svolto dalle scuole.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare alle iniziative in programma, condividendo un momento di festa, memoria civile e partecipazione collettiva.

In occasione della ricorrenza, il Comune rivolge inoltre un invito a tutti i cittadini di Bastia, in particolare ai residenti in Piazza Mazzini e negli edifici che si affacciano sulla piazza, affinché espongano la bandiera italiana da finestre e balconi. Un gesto che contribuisce a rendere ancora più bello, accogliente e rappresentativo il clima delle celebrazioni.

La Festa della Repubblica rappresenta un’occasione per ritrovarsi come comunità attorno ai valori fondanti della Repubblica Italiana, della Costituzione e della partecipazione democratica, vivendo insieme uno dei luoghi più importanti della città.