Scuola musica a Bastia Umbra apre le iscrizioni per il nuovo anno

Centro Bartolucci accoglie studenti giovani e adulti da maggio
L’amministrazione comunale di Bastia Umbra comunica l’apertura delle procedure di adesione al Centro Comunale per le Attività Musicali “Mariano Bartolucci” per il nuovo ciclo formativo 2026/2027. La struttura, localizzata nel quartiere di Costano in Via Amendola, rappresenta una risorsa significativa per la diffusione della cultura musicale nel territorio umbro, operando senza distinzione di provenienza geografica o fascia d’età degli interessati.
Un’occasione per giovani e adulti
L’istituzione accademica si rivolge indistintamente a minori e maggiorenni, garantendo percorsi didattici personalizzati che spaziano dalle discipline musicali classiche a quelle più contemporanee. La proposta formativa del centro si contraddistingue per la capacità di integrazione tra l’insegnamento tecnico-strumentale e lo sviluppo della sensibilità musicale complessiva. L’ente locale ha concepito questa struttura quale strumento di inclusione culturale, facilitando l’accesso alla musica come linguaggio universale di espressione personale.
Come iscriversi al centro
Il processo di registrazione si articola esclusivamente attraverso i canali digitali messi a disposizione dall’ente comunale. Gli interessati dovranno accedere alla piattaforma ufficiale del Comune, navigando nella sezione dedicata ai servizi di educazione e formazione. La finestra temporale per la presentazione delle richieste si estende dal quindici maggio fino al dieci giugno duemilaventiseiani, periodo durante il quale verranno elaborate tanto le conferme di iscritti precedenti quanto le domande pervenute da nuovi candidati. Il percorso telematico rappresenta una modernizzazione procedurale volta a snellire le dinamiche amministrative e garantire trasparenza nella gestione delle domande.
Supporto e orientamento disponibili
Per chi necessitasse chiarimenti in merito alle modalità operative o ai contenuti formativi proposti, la segreteria del centro rimane a disposizione con orari specifici. I contatti sono stati fissati per le giornate di martedì e giovedì, con disponibilità dalle sedici e trenta alle diciotto e trenta presso la sede ubicata in Costano. Parallelamente, l’ufficio mette a disposizione canali di comunicazione alternativi: è possibile inviare richieste informative tramite posta elettronica all’indirizzo faremusica.segreteria@gmail.com, oppure contattare telefonicamente il numero 393 9932752, attivo anche su piattaforma messaggistica. Il Settore Cultura, Turismo, Sport e Promozione del Territorio dell’amministrazione comunale fornisce ulteriore supporto attraverso l’Ufficio Cultura, contattabile ai numeri 075 8018221 e 075 8018305.
Risorse formative complete
La documentazione integrale relativa al bando, contenente specifiche tecniche, requisiti di ammissione, costi di partecipazione e dettagli sui percorsi didattici disponibili, risulta consultabile presso la sezione documenti del sito istituzionale dell’ente. Questa trasparenza informativa consente ai potenziali iscritti di acquisire una comprensione completa dell’offerta formativa prima di procedere alla registrazione ufficiale. L’amministrazione intende così garantire scelte consapevoli e adesioni motivate ai programmi musicali disponibili, consolidando nel contempo il ruolo del centro quale polo di eccellenza didattica nel panorama culturale dell’Umbria.
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