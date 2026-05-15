Palio di San Michele, il sindaco respinge le accuse sulla sicurezza

Sopralluogo tecnico con vigili e questura per verificare gli arredi urbani

Palio di San Michele – Il sindaco Pecci interviene per dissipare le interpretazioni inesatte circolate attorno alle recenti verifiche tecniche organizzate in occasione della preparazione del Palio di San Michele.

Il chiarimento del primo cittadino sulle attività di verifica

L’amministrazione comunale sottolinea come quanto avvenuto ieri mattina in piazza rappresentasse esclusivamente un’attività operativa coordinata con i Vigili del Fuoco e la Questura, finalizzata a valutare l’impatto dei nuovi elementi di arredo sulla viabilità e sulla gestione della sicurezza pubblica durante la manifestazione che si svolgerà nel prossimo settembre.

I dettagli dell’intervento tecnico condiviso

L’incontro si è incentrato sulla ricognizione degli spazi conseguente alla realizzazione del progetto di riqualificazione della piazza, che secondo l’amministrazione ha introdotto arredi di dimensioni significative tra la zona del Comune e Corso. Questi elementi, seppur parte di un disegno complessivo di ammodernamento urbano, necessitano di valutazioni approfondite dal punto di vista della circolazione delle persone e dei mezzi di soccorso durante la gestione di eventi di grande affluenza. La verifica tecnica ha consentito di identificare gli accorgimenti organizzativi necessari a garantire standard elevati di sicurezza.

Il primo cittadino precisa che tale sopralluogo rimane distinto e separato dall’impegno assunto dal Consiglio comunale rispetto alla convocazione di un incontro istituzionale con la Prefettura. Quest’ultimo percorso, avanzato dalla Presidenza dell’assise civica, si trova attualmente in fase di organizzazione e rappresenta un tracciato differente, volto ad affrontare le questioni sollevate dalle mozioni approvate durante i lavori consiliari.

Il coordinamento con l’ente palio e gli enti di sicurezza

L’amministrazione municipale sottolinea come il progetto di riassetto della piazza, realizzato dalla precedente gestione, abbia generato esigenze di adattamento organizzativo che non erano anticipate. Le nuove strutture di arredo, pur inserendosi in un disegno di modernizzazione degli spazi pubblici, hanno determinato la necessità di recalibrare i protocolli di sicurezza e di emergenza applicabili durante manifestazioni di rilevanza cittadina.

Il sopralluogo congiunto con le forze dell’ordine e i vigili ha permesso di raccogliere valutazioni tecniche concrete, fornendo indicazioni operative funzionali alla pianificazione dell’evento. L’Ente Palio, quale soggetto responsabile dell’organizzazione della manifestazione, partecipa attivamente a questo processo di revisione delle misure di prevenzione e gestione dei rischi.

La distinzione tra attività operative e percorsi istituzionali

Il sindaco evidenzia con chiarezza come le verifiche tecniche condotte non debbano essere confuse con i confronti istituzionali di più ampio respiro. La Prefettura è stata ricontattata nei giorni recenti per proseguire il percorso di sensibilizzazione sulle problematiche sollevate dalle deliberazioni del Consiglio comunale. Tale canale di comunicazione, parallelo rispetto alle attività operative, mira a sottoporre a livello istituzionale regionale le esigenze espresse dalle mozioni consiliari approvate con il contributo dell’intera assise civica.

Le critiche all’atteggiamento dell’opposizione

Il primo cittadino manifesta disapprovazione nei confronti della ricostruzione fornita dai rappresentanti dell’opposizione, giudicata imprecisa e funzionale a fini polemici piuttosto che costruttivi. Secondo il sindaco, tale lettura strumentale di attività tecnico-operative rischia di alimentare confusione sui veri obiettivi perseguiti dall’amministrazione, che rimangono quelli di assicurare la massima sicurezza durante la celebrazione della manifestazione tradizionale.

L’amministrazione sottolinea inoltre come gli stessi esponenti dell’opposizione avessero precedentemente opposto resistenze durante l’iter di approvazione delle mozioni, adottando atteggiamenti contrassegnati da polemiche ripetute e posizioni contraddittorie. Solo successivamente, secondo il racconto del sindaco, gli stessi oppositori rivendicano una ritrovata volontà di unità d’intenti, risultando però incoerenti rispetto alle azioni concretamente poste in essere nel corso dei lavori consiliari.

L’appello alla responsabilità nel dibattito pubblico

Il sindaco conclude il suo intervento con un richiamo alla serietà e alla responsabilità nel trattare questioni sensibili come quella della sicurezza pubblica e della preservazione del patrimonio tradizionale cittadino. Secondo il primo cittadino, la proliferazione di comunicazioni costruite appositamente per generare controversie inesistenti comporta il rischio concreto di arrecare danno all’immagine e agli interessi della collettività. L’amministrazione dichiara la propria intenzione di proseguire nel dialogo costruttivo con le istituzioni competenti, mantenendo il focus sulla sostanza dei problemi da risolvere piuttosto che sulla dinamica delle dispute politiche.