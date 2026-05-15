Infrastrutture Idriche e Parcheggi: Bastia Investe su Qualità Urbana

Nuovi servizi pubblici trasformano la viabilità e i servizi nel centro abitato

L’amministrazione comunale di Bastia Umbra ha convocato un incontro pubblico per illustrare due interventi strategici destinati a trasformare gli assetti urbani della cittadina. L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio alle 21:00 presso il Centro Sociale di XXV Aprile, dove verranno presentate le specifiche tecniche e le modalità di gestione dei cantieri che coinvolgeranno significativamente la viabilità locale nei prossimi mesi.

Un’opera infrastrutturale complessa e decisiva

La realizzazione del nuovo collettore fognario rappresenta un intervento di potenziamento cruciale per la rete di drenaggio urbano che serve una zona territoriale estesa, compresa nella fascia compresa tra via Guido Tozzoli, la statale 75 e il fiume Chiascio. Si tratta di un’infrastruttura pensata per raccogliere sia le acque reflue che le precipitazioni meteoriche, affrontando criticità che si sono accumulate nel tempo sulla rete esistente, la quale segue ancora oggi un tracciato storico che attraversa proprietà private e zone edificate.

L’intervento prevede l’installazione di una condotta in polietilene ad alta densità di diametro 800 millimetri, per uno sviluppo lineare complessivo di circa 290 metri. Questo nuovo elemento strutturale intercetterà il flusso lungo via Santa Lucia già prima dell’ingresso nelle proprietà private, convogliando il carico idraulico lungo la sede stradale fino all’intersezione con via del Mec, dove confluirà anche il contributo del relativo sistema di raccolta. Da questo punto, il tracciato proseguirà oltre l’intersezione con via Grimau per reimmettere infine il flusso nel collettore principale a valle dell’insediamento urbano.

Disagi concentrati ma temporanei sulla viabilità

Le operazioni di scavo e posa della condotta si concentreranno esclusivamente nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 31 luglio 2026, suddiviso in cantieri mobili che avanzeranno progressivamente per tratti di circa 50 metri lineari. Questo approccio metodologico è stato adottato proprio per contenere l’impatto sulle attività commerciali, sui residenti, sui flussi pedonali e sulla circolazione generale.

La principale criticità riguarderà via Santa Lucia, dove l’occupazione dell’intera carreggiata renderà necessaria la chiusura temporanea dei tratti via via interessati dagli scavi. L’amministrazione ha quindi predisposto una riorganizzazione transitoria della viabilità, con percorsi alternativi che saranno opportunamente segnalati e coordinati con il Corpo di polizia locale e il settore competente in materia di lavori pubblici.

Attenzioni particolari per le vie alternative

Emerge come questione centrale la condizione di via Curiel, indicata tra i possibili percorsi di deflusso alternativo ma attualmente in condizioni non ritenute adeguate a sostenere un incremento significativo del traffico veicolare. L’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione è dunque subordinata alla realizzazione preventiva di interventi di incatramatura e sistemazione delle strade alternative, proprio per garantire standard appropriati di sicurezza e transitabilità.

L’ente comunale ha sottolineato come la gestione del cantiere richiederà massima attenzione e coordinamento continuo con Umbra Acque, società incaricata dei lavori, e con la polizia municipale, al fine di minimizzare le criticità e fornire aggiornamenti tempestivi ai cittadini su eventuali modifiche alla circolazione e scostamenti dal cronoprogramma.

Il polo parcheggi trasforma il quartiere di Santa Lucia

Contemporaneamente all’avvio del cantiere infrastrutturale, la giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova area parcheggi in via Po, intervento dal valore complessivo di 230.000 euro. Questo progetto rientra nella programmazione urbanistica del quartiere Santa Lucia-Villaggio XXV Aprile e mira alla creazione di spazi di sosta aggiuntivi, accompagnata dalla sistemazione complessiva dell’area.

L’approvazione del documento progettuale, già sottoposto a verifiche tecniche e validato il 4 maggio scorso, consente all’amministrazione di procedere verso i successivi passaggi amministrativi necessari all’affidamento e alla cantierizzazione dell’opera. Si tratta di un passaggio concreto verso il miglioramento della funzionalità urbana dell’intero quartiere e dell’offerta di servizi destinata alla comunità residente.

Una visione integrata dello sviluppo cittadino

L’amministrazione ha evidenziato come entrambi gli interventi rappresentino investimenti sulla sicurezza complessiva e sulla qualità della vita urbana. Il potenziamento della rete fognaria affronta una necessità tecnica rimasta a lungo pendente, migliorando la capacità idraulica del sistema e trasferendo una porzione significativa del tracciato su viabilità pubblica, dove è possibile garantire controlli manutentivi più efficienti e una gestione futura più razionale.

Parallelamente, la realizzazione del nuovo parcheggio di via Po risponde alle carenze di posti auto nel settore, una criticità frequente in contesti urbani consolidati dove la domanda di sosta tende a superare l’offerta disponibile. L’integrazione di questi due interventi, pur determinando disagi concentrati nel breve-medio termine, traccia una traiettoria di modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici destinata a produrre benefici durevoli.

L’invito della cittadinanza alla massima collaborazione rimane centrale nella comunicazione amministrativa, con la richiesta di prestare attenzione alle segnalazioni temporanee e di utilizzare responsabilmente i percorsi alternativi che verranno indicati nelle comunicazioni successive. Il monitoraggio costante da parte dell’ente e il coordinamento con i soggetti coinvolti rappresenteranno gli strumenti per assicurare la miglior gestione possibile di un cantiere complesso ma imprescindibile per il futuro della cittadina.