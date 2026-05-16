Biblioteche fioriscono a Bastia Umbra con migliaia di utenti

Successo per il Maggio dei Libri nella città di Bastia Umbra
La città di Bastia Umbra consolida il proprio legame con la cultura attraverso numeri che testimoniano una partecipazione straordinaria. Dall’inizio dell’anno solare, la biblioteca comunale Alberto La Volpe ha registrato il passaggio di oltre 22.000 frequentatori. Questo flusso costante di lettori ha generato l’emissione di ben 381 nuove tessere di iscrizione, confermando un trend di espansione che non accenna a fermarsi. Tale dinamismo riflette l’impegno dell’amministrazione locale, che dal 2018 vanta formalmente il titolo di Città che Legge, promuovendo iniziative di ampio respiro.
Risorse e investimenti per il patrimonio librario
Il successo istituzionale è supportato da investimenti concreti e riconoscimenti ministeriali. La struttura ha infatti ottenuto un finanziamento superiore ai 12.600 euro derivante dal Fondo editoriale DL 201/2024. Queste risorse economiche permettono di potenziare l’offerta di volumi e servizi, garantendo alla comunità un accesso sempre più qualificato al sapere. L’eccellenza del servizio bibliotecario locale si traduce in una gestione capace di attrarre non solo residenti ma anche studiosi e appassionati del circondario.
Il tema del Maggio dei Libri tra etica e natura
La programmazione attuale si inserisce nella cornice del Maggio dei Libri 2026, un’edizione caratterizzata da una forte impronta spirituale e civile. Il filo conduttore degli eventi si ispira apertamente al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. In questa prospettiva, ogni libro viene considerato una creatura vivente, un compagno di viaggio essenziale per comprendere il valore dell’ambiente e il rispetto verso il prossimo. La lettura diventa così un ponte verso un futuro collettivo più equo, stimolando la responsabilità individuale all’interno della società.
Appuntamenti letterari e presentazioni all’Auditorium
Il calendario delle prossime giornate si presenta particolarmente fitto di eventi di rilievo. Dopo il recente successo degli incontri dedicati alle opere di Silvia Tamberi, l’attenzione si sposta verso nuovi voluti. Venerdì 22 maggio, alle ore 18:00, l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà Gabriele Salari per la presentazione del volume La mia Umbria. Successivamente, giovedì 28 maggio alle ore 17:00, la biblioteca sarà teatro dello speciale Leggere in circolo, un momento di confronto dedicato alla condivisione dell’esperienza testuale.
Chiusura della rassegna con Silvana Sonno
L’ultimo scorcio del mese vedrà un ulteriore approfondimento culturale di alto profilo. Venerdì 29 maggio, sempre alle ore 18:00 e nella cornice dell’Auditorium Sant’Angelo, si terrà la presentazione di Frammenti di un Percorso Amoroso, opera firmata da Silvana Sonno. Questo appuntamento chiuderà idealmente un ciclo di incontri che ha saputo coniugare la valorizzazione del territorio umbro con riflessioni profonde sulla condizione umana. La sinergia con l’iniziativa Libriamoci sottolinea infine come la lettura sia ormai un pilastro fondamentale dell’identità cittadina.
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