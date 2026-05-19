Bastia Umbra, da oggi le strisce blu si pagano con l’app Telepass

Nuova tecnologia per la sosta nel centro umbro, addio ai parcometri

Bastia Umbra – Una svolta tecnologica per chi arriva in auto nel cuore della città umbra. Bastia Umbra ha ufficialmente attivato una nuova modalità di pagamento per la sosta sulle strisce blu. D’ora in poi, cittadini e visitatori possono utilizzare l’applicazione Telepass direttamente dallo smartphone, senza più fare affidamento esclusivamente ai tradizionali parcometri o al contante.

L’amministrazione comunale ha scelto di ampliare le opzioni a disposizione degli automobilisti, rispondendo a una domanda crescente di soluzioni digitali rapide e sicure. Il servizio si rivolge in particolare ai clienti già in possesso del dispositivo Telepass, ma rappresenta un passo avanti per l’intera comunità, inclusi lavoratori e utenti occasionali del centro storico.

Un’app per gestire la sosta in pochi secondi

Il funzionamento è pensato per risultare intuitivo anche a chi non ha familiarità con le tecnologie più avanzate. Basta aprire l’app Telepass, confermare la posizione del veicolo, inserire la targa e selezionare la durata prevista della sosta. Il sistema calcola l’importo in base alle tariffe comunali, conteggiando esclusivamente il tempo effettivamente utilizzato.

Una delle funzionalità più apprezzate riguarda la possibilità di modificare la durata della sosta a distanza. Chi è impegnato in un appuntamento o in una commissione può prolungare il tempo di parcheggio senza tornare fisicamente all’auto, oppure interrompere prima la sosta se termina in anticipo. In questo modo si paga solo il necessario, senza sprechi.

Addio al tagliando cartaceo sul cruscotto

Gli ausiliari del traffico verificheranno la regolarità della sosta attraverso il controllo diretto della targa. Non sarà più obbligatorio esporre alcun tagliando cartaceo sul cruscotto, eliminando così il fastidio di dimenticare il ticket o di ritrovarlo illeggibile a causa del sole o della pioggia. Il sistema digitale garantisce maggiore trasparenza e riduce i rischi di contestazioni.

L’app invia inoltre un avviso quando il tempo a disposizione sta per scadere, aiutando l’utente a evitare multe per sosta non pagata. Tutti i movimenti restano consultabili nello storico dei pagamenti, una comodità per chi ha necessità di tenere traccia delle spese di parcheggio.

Le parole del Comune: un servizio moderno e accessibile

L’amministrazione comunale di Bastia Umbra ha accolto con favore l’introduzione del nuovo strumento. “L’attivazione del pagamento della sosta tramite app Telepass rappresenta un servizio in più per la città”, si legge nella nota ufficiale. “Si tratta di una soluzione pratica, già utilizzata in molte realtà italiane, che consente ai cittadini di gestire la sosta in maniera più flessibile e immediata. Un piccolo ma utile passo verso una mobilità urbana più semplice, moderna e accessibile”.

La scelta di integrare questo canale digitale si inserisce in una strategia più ampia volta a semplificare la fruizione degli spazi pubblici. In molte città italiane l’app Telepass ha già dimostrato di ridurre i tempi di sosta e diminuire l’uso di contante, con benefici anche per la sicurezza degli esercenti che gestiscono i parcometri.

Già attivo su tutto il territorio comunale

Il servizio è operativo da subito in tutte le aree di Bastia Umbra dove vige la sosta a pagamento sulle strisce blu. I nuovi utenti che desiderano attivare la funzione devono innanzitutto essere clienti Telepass e scaricare l’applicazione ufficiale. Una volta effettuato l’accesso, la sezione dedicata ai parcheggi è facilmente raggiungibile dal menu principale.

Per chi invece preferisce ancora i metodi tradizionali, i vecchi parcometri restano comunque disponibili. Non si tratta di una sostituzione, bensì di un’implementazione che offre una scelta in più. L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare gradualmente gli utenti verso abitudini digitali, senza creare disorientamento o esclusione per le fasce di popolazione meno tecnologiche.

Nei prossimi mesi il Comune valuterà l’estensione del servizio anche ad altre tipologie di sosta, inclusi eventuali parcheggi scambiatori o aree riservate ai residenti. Per ora l’attenzione resta concentrata sulle strisce blu del centro urbano, dove la rotazione dei veicoli è più intensa e la domanda di parcheggio raggiunge i picchi più alti durante le ore di ufficio e nei fine settimana.

Bastia Umbra si candida così a diventare un modello per i comuni di medie dimensioni che intendono digitalizzare i servizi alla mobilità senza stravolgere le abitudini consolidate, ma offrendo semplicemente un’alternativa più comoda e immediata per chi sceglie di muoversi in auto.