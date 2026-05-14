Lettura per bambini a Bastia anima il Maggio dei Libri 2026

Incontri tra l’erba a Bastia Umbra uniscono i piccoli lettori

L’iniziativa editoriale e sociale promossa dall’Associazione Bastia Città si inserisce con vigore nel calendario nazionale de Il Maggio dei Libri, portando la letteratura per l’infanzia direttamente a contatto con la natura.

Il valore educativo della parola scritta tra i banchi e nei parchi

Grazie al patrocinio concesso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura, il progetto denominato “Letture sull’erba” mira a trasformare la fruizione dei testi in un’esperienza collettiva capace di stimolare la percezione sensoriale dei più piccoli. In questo contesto, ogni libro è una creatura viva che trova la sua collocazione ideale in spazi aperti, favorendo una partecipazione attiva che supera i confini della lezione frontale tradizionale.

Storie senza confini nel cuore verde della comunità umbra

Al centro del programma spicca la produzione letteraria di Daniela Brunelli, autrice del volume “Sette storie per sette giorni” edito da Metastasio Editrice. L’opera non rappresenta soltanto un momento di svago, ma funge da vero e proprio ponte diplomatico e culturale. Il testo è stato infatti tradotto in tedesco, inglese e ungherese, riflettendo la vocazione internazionale della città di Bastia Umbra. Questa scelta strategica si collega direttamente ai gemellaggi storici del territorio, rafforzando i legami con l’Europa attraverso la narrazione dedicata alle nuove generazioni e promuovendo l’integrazione linguistica fin dalla scuola primaria.

Un calendario di appuntamenti per la crescita dei cittadini

Il primo incontro è fissato per venerdì 22 maggio 2026, alle ore 10:30, presso il giardino del plesso scolastico “Umberto Fifi”. Successivamente, martedì 26 maggio 2026, la manifestazione si sposterà ai giardini pubblici “Lucio Camacho”, sempre alle ore 10:30. L’organizzazione ha previsto soluzioni logistiche precise per contrastare l’eventuale maltempo, garantendo lo svolgimento delle letture all’interno delle aule per non interrompere il flusso creativo. La sinergia tra l’Istituto Comprensivo Bastia 1 e la Direzione Didattica locale sottolinea l’importanza di una rete istituzionale compatta nel sostegno alla pedagogia narrativa.

La visione sociale dietro la diffusione della cultura letteraria

La presidente dell’Associazione, Silvana Moretti, ha evidenziato come l’adesione a questa campagna nazionale risponda alla necessità di alimentare la curiosità intellettuale dei bambini. Attraverso le vicende narrate dalla Brunelli, si intende fornire ai giovani residenti uno strumento per esplorare la propria interiorità e il mondo circostante. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’oasi di condivisione dove la fantasia possa svilupparsi senza vincoli, consolidando l’abitudine alla lettura come pilastro fondamentale per la formazione della coscienza civile e del senso di appartenenza a una comunità aperta e multiculturale.