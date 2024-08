Celebrazione Madonna della Pietà, eventi serali a Ospedalicchio in festa

Celebrazione Madonna della Pietà – Dal 23 Agosto al 1 Settembre, Ospedalicchio ospiterà la manifestazione “Ospedalicchio in Festa”, una celebrazione che affonda le sue radici nel 1854 come omaggio alla Madonna della Pietà. L’evento, oggi organizzato dall’Associazione “Comitato Festa Ospedalicchio”, nata all’inizio del 2024, coinvolge numerosi volontari che dedicano tempo ed energie per rendere questa iniziativa sempre più partecipata dai residenti del quartiere.

Ogni sera, a partire dalle 19:30, Piazza Bruno Buozzi si animerà con piatti tipici della tradizione umbra e una serie di eventi popolari, tra cui karaoke, band dal vivo, DJ set, spettacoli teatrali e giochi tra i quattro rioni. La festa si distingue per la sua semplicità e per l’atmosfera di convivialità che offre, creando un ambiente accogliente per residenti e visitatori occasionali.

Questa celebrazione di dieci giorni rappresenta un momento di aggregazione per la comunità, chiudendo il mese di agosto con un evento che unisce tradizione e spirito di famiglia. L’invito è aperto a tutti: dal 23 Agosto, ogni sera in Piazza Bruno Buozzi. Non mancate!