Festival Scuola è stata inaugurata, a Costano, la Scuola di Infanzia

Festival Scuola – A Costano, nell’ambito del Festival della Scuola è stata inaugurata la Scuola di Infanzia. Le opere hanno riguardato l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico rendendo l’edificio a basso impatto ambientale, il rifacimento della copertura, dei pavimenti, dei bagni, delle porte interne ed esterne e delle finestre, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, della pompa di calore e dei ventilconvettorioltre ad essere stata ingrandita la porta di comunicazione tra due aule.

Con il Sindaco Paola Lungarotti erano presenti l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni, l’Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche Daniela Brunelli, la Dirigente scolastica Stefania Finauro, i consiglieri comunali.

“Il progetto esecutivo spiega l’Assessore Santoni – è stato approvato con Delibera di G.C. n° 117 del 23/06/2022, per l’importo complessivo dei lavori a base di gara di €. 284.645,98 e per un quadro economico di spesa complessivo di €. 425.000.I lavori sono stati finanziati per € 230.000 con fondi PNRR e per € 195.000 con fondi del Comune. I lavori hanno avuto inizio il 14.09.2022 e sono stati conclusi il 2.04.2023. Gli arredi scolastici sono stati acquistati dall’Istituto Comprensivo Bastia 1”.“Una giornata significativa quella del Festival della Scuola – ha sottolineato l’Assessore Brunelli – condivisa e partecipata insieme a tanti genitori, studenti e studentesse dei vari plessi. Questa Amministrazione ha lavorato e lavora a 360° per garantire sicurezza, per favorire lo svolgersi delle attività didattiche, della formazione e della crescita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.”.

“Un intervento che rientra nell’attenzione e nella progettualità costante di questa Amministrazione verso le nostre scuole di tutto il territorio ha concluso il Sindaco Paola Lungarotti, per rendere i nostri edifici scolastici sicuri, moderni e sostenibili. Il 5 Aprile di quest’anno inoltre sono rientrati nelle loro aule anche gli studenti e le studentesse alla Scuola Don Bosco dopo la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio, sempre nel mese di Aprile sono terminate le manutenzioni straordinarie sulla copertura e la bonifica delle pareti esterne della Scuola dell’Infanzia Pascoli.

Dopo le tante problematiche affrontate causate dall’allora ditta appaltatrice, stanno proseguendo per essere finalmente ultimati i lavori della Scuola di XXV Aprile. Tanto è stato fatto e su tanto stiamo lavorando e non posso che ringraziare gli uffici per il grande lavoro svolto, i miei collaboratori, la ditta che ha terminato i lavori della Scuola d’Infanzia di Costanocon 3 mesi di anticipo, la Direzione didattica, le insegnanti e tutto il personale, le famiglie per la collaborazione dimostrata, per il lavoro di squadra che si è compiuto e che sta proseguendo in una visione globale della nostra città”.