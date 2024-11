Elly Schlein a Bastia Umbra per sostenere Stefania Proietti

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà presente a Bastia Umbra per un evento di sostegno alla candidatura di Stefania Proietti. L’incontro, programmato per domenica 10 novembre alle ore 21, si terrà presso l’Auditorium Sant’Angelo. Si tratta di un’importante occasione di confronto tra i cittadini umbri e le figure di spicco del PD, in vista delle prossime elezioni regionali.

L’appuntamento è promosso dal Partito Democratico dell’Umbria e punta a mobilitare l’elettorato e a consolidare il sostegno per Proietti, candidata appoggiata dal partito per la guida della regione. Durante l’evento, Elly Schlein, leader nazionale del PD, affronterà temi centrali per la regione, dal rilancio economico alla tutela dei servizi essenziali, senza dimenticare la sostenibilità e l’innovazione.

I temi principali dell’incontro includeranno:

Proposte per lo sviluppo economico e l’occupazione in Umbria.

in Umbria. Investimenti in infrastrutture e servizi per migliorare la qualità della vita.

per migliorare la qualità della vita. Promozione della sostenibilità ambientale , con progetti per un futuro più verde.

, con progetti per un futuro più verde. Valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse locali.

La partecipazione di Schlein sottolinea l’importanza di queste elezioni per il Partito Democratico, che punta a rafforzare la propria presenza nella regione e a rilanciare le politiche progressiste in Umbria. L’evento rappresenta un’opportunità per il pubblico di interagire direttamente con i leader del PD e di ascoltare le proposte di Stefania Proietti, figura di esperienza e impegno nella politica regionale.

Con il coinvolgimento diretto della segretaria Schlein, il PD dimostra la volontà di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini umbri, promuovendo la partecipazione attiva alla vita politica regionale.