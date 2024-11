Ricollocazione temporanea del mercato settimanale su Via Veneto

La recente decisione di ricollocare temporaneamente il mercato settimanale lungo Via Veneto ha suscitato osservazioni da parte della cittadinanza. La misura, adottata in via sperimentale, mira a trovare un equilibrio tra le necessità di commercianti ambulanti e la gestione della viabilità in una zona centrale della città, resa ancora più complessa dalla presenza del cantiere di Piazza Mazzini.

La scelta di spostare il mercato in un’area non tradizionale, spiega il Sindaco Erigo Pecci in una nota, risponde alle esigenze degli ambulanti, che necessitano di uno spazio accessibile e visibile, senza compromettere eccessivamente l’attività degli esercizi commerciali limitrofi. Al contempo, l’amministrazione comunale intende garantire il più possibile la fluidità del traffico su una delle arterie cittadine più frequentate. Tuttavia, questo cambio logistico non ha mancato di generare alcuni disagi e reazioni tra i cittadini, per i quali l’amministrazione rimane disponibile ad accogliere osservazioni e suggerimenti.

Di fronte a una qualsiasi modifica che alteri la consueta gestione urbana, è normale che emergano difficoltà iniziali. Il Comune incoraggia i cittadini a segnalare eventuali criticità, sottolineando che tali riscontri sono fondamentali per monitorare l’impatto dell’iniziativa e migliorare il piano. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di attuare una collaborazione continua con la cittadinanza, al fine di trovare soluzioni ottimali in grado di rispondere alle esigenze di tutti.

Di fronte alle criticità segnalate, l’amministrazione si impegna a monitorare attentamente la sperimentazione e a valutare potenziali aggiustamenti:

Analisi delle criticità emerse per migliorare la viabilità nelle ore di punta.

per migliorare la viabilità nelle ore di punta. Riesame delle disposizioni di mercato per ridurre i disagi per residenti e commercianti.

per ridurre i disagi per residenti e commercianti. Eventuale implementazione di misure alternative se i problemi dovessero persistere.

Pur riconoscendo che alcune proteste abbiano assunto toni polemici per finalità strumentali, l’amministrazione ringrazia i cittadini che, in maniera costruttiva, hanno contribuito al dibattito con proposte e critiche. Tale partecipazione rappresenta una risorsa essenziale per una gestione urbana orientata al miglioramento collettivo.

La soluzione della ricollocazione resta temporanea e verrà rivalutata nelle prossime settimane, anche in funzione dell’evoluzione dei lavori in Piazza Mazzini. L’obiettivo dell’amministrazione rimane quello di garantire il minor impatto possibile sulla vita cittadina, preservando un servizio importante come il mercato settimanale e minimizzando i disagi per tutti i cittadini.