Paola Lungarotti, il programma della coalizione

Il programma della coalizione dei partiti di centrodestra e liste civiche a sostegno della candidatura di Paola Lungarotti per il secondo mandato amministrativo. Rigenerazione, inclusione e efficienza.

Bastia città smart, verde, sicura e pulita ma anche città dei bambini con nuove aree giochi, potenziando quelli esistenti e i percorsi inclusivi, senza dimenticare le azioni per fornire spazi e il completamento dell’assegnazione delle sedi ai rioni. La realizzazione del sottopasso di Via Firenze dopo la completa realizzazione degli argini, i parcheggi sul territorio come il parcheggio multipiano nel piazzale delle Poste, le attività per i giovani da realizzare presso la Colonia Santa Lucia, il centro diurno per gli anziani nell’ex clinica Pelliccioli.

Azioni innovative, costruite anche raccogliendo le necessità e le proposte della cittadinanza durante i tanti incontri realizzati sul territorio.

Con il bando 100-e-venti si darà sostegno economico alle associazioni e imprese nell’organizzazioni di eventi.

La riqualificazione dell’ex Mattatoio in piazza del Mercato come spazio espositivo e auditorium all’aperto per grandi eventi, la realizzazione del Parco della Musica di Costano e del Cinema Teatro Esperia.

A breve saranno terminati gli interventi sul palazzetto dello sport, sulla palestra della scuola media “Colomba Antonietti”, sulla palestra di XXV Aprile. Cinque milioni di euro per impianti sportivi efficienti e all’avanguardia.

“La persona al centro” nel programma del candidato sindaco Paola Lungarotti, con sostegni economici per le persone più fragili, per l’infanzia e per gli anziani.

Bastia “Città del lavoro”, l’obiettivo è quello di riqualificare infrastrutture facendo una manutenzione costante anche delle zone industriali, ottimizzando segnaletica e toponomastica ma anche energia pulita e risorse per il commercio con una comunità energetica riservata agli esercizi commerciali, con l’attivazione del bando Re-store e della comunità energetica B.CER

Il programma completo al link https://bit.ly/ProgrammaCompletoLungarotti