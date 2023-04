Francesco Felici campione tennis in carrozzina

Francesco Felici – “Fiera come cittadina, ex Preside che ha conosciuto da vicino il valore di questo ragazzo sul piano morale, scolastico, sensibilità e umiltà le doti dei grandi. Un campione Francesco, tante vittorie nel tennis in carrozzina, dopo la convocazione in nazionale, il trionfo in Belgio nel Torneo KnokkeZoute Junior Roller Open 2023,battendo il numero 2 del mondo l’austriaco Maximilian Taucher. Ci siamo incontrati insieme all’assessore allo Sport un paio di anni fa. I suoi successi nello sport sono sempre stati accompagnati da importanti risultati scolastici. A nome di tutta la città di Bastia e dell’Amministrazione Comunale, i più vivi complimenti per la forza e la determinazione e i più sentiti auguri per i campionati italiani assoluti a Palermo dove è impegnato in questi giorni”/Paola Lungarotti