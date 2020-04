Associazione Amici di Augusto dona alle famiglie bisognose di Costano

In merito all’emergenza Covid-19, anche l’Associazione “Amici di Augusto” di Costano, partecipa con importanti gesti di solidarietà per arginare le difficoltà del momento. Contribuendo all’iniziativa per la solidarietà alimentare promossa dall’Amministrazione Comunale, e rispondendo all’appello del Parroco di Costano Padre Stefano e della Caritas locale, con una donazione di 500,00 euro, come sostegno alle famiglie bisognose del paese.

Non potendo agire personalmente, l’Associazione di promozione sociale vuole essere vicina alle persone in difficoltà e dimostrare di far parte di quella comunità forte e solidale auspicata dal Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti. Essendo tra l’altro, la nostra, una associazione che in questo breve periodo di vita ha organizzato eventi gastronomici, siamo ben contenti di intervenire attraverso un sostegno alimentare.

Infatti, data la situazione attuale e l’interruzione dell’anno scolastico, il Premio gastronomico dedicato alla memoria del nostro caro cittadino prematuramente scomparso “Augusto Lunghi”, è stato inevitabilmente annullato. Il concorso che caratterizza l’associazione e che si sarebbe dovuto svolgere a maggio 2020, per quest’anno non verrà assegnato ed il valore del premio (1.000,00 €) destinato a studenti dell’Istituto Alberghiero con l’iscrizione ad un corso professionalizzante, verrà devoluto al bonus di solidarietà alimentare.

Ci affidiamo quindi a questa iniziativa ed alle persone che in questo momento hanno la possibilità di poter operare, confidando nella loro esperienza e sensibilità sociale. In questo momento così difficile a causa del protrarsi della situazione di emergenza, siamo convinti che Sindaco ed Amministrazione Comunale, hanno sicuramente una visione più chiara dei bisogni delle famiglie e delle necessità più impellenti che si evidenziano nel nostro territorio a causa del coronavirus. Ringrazio il Consiglio Direttivo che ha deliberato in merito e gli associati che in nome di Augusto ci sostengono, nella speranza che questo gesto sia condiviso e apprezzato da tutti. Sono anche convinto che il premio “Augusto Lunghi” che assegneremo nel 2021 avrà maggior significato dopo questo gesto di solidarietà e amicizia.

Il Presidente dell’Associazione

Leandro Lunghi