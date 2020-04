Covid19, Inno di Mameli nella notte a Bastiola di Bastia Umbra

Italiani combattenti, lo sono stati e sempre lo saranno. E così l’Italia canta, canta per combattere il Coronabirus, canta per dare forza e coraggio a chi lotta, canta per i medici e gli operatori sanitari in prima linea per salvare la vita degli altri, rischiando la loro. L’Italia canta dalle finestre e dai balconi, canta l’Inno di Mameli mostrando il Tricolore e illuminando le strade con le torce bianche, canta per far vedere che l’Italia c’è, l’Italia vive, l’Italia respira, l’Italia si rialzerà. E’ così in tutta Italia e nelle sue città. Ieri notte a Bastiola di Bastia Umbra, in via Marzabotto.