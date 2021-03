Epidemia da Coronavirus, a Bastia in memoria delle vittime

18 Marzo prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus

Il Parlamento Italiano ha istituito la Giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia, per ricordare le nostre vittime, le vittime del nostro Paese e onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari.

Il Sindaco Paola Lungarotti, il Presidente del Consiglio Comunale e gli Assessori, riuniti sotto la Bandiera con il nastro nero in segno di lutto, in concomitanza all’arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare, per la nostra comunità, per la nostra Italia ancora fortemente provata da questa triplice emergenza sanitaria, economica e sociale.

Il prossimo 2 Giugno in un’aiuola antistante la sede municipale verrà posta una Targa a ricordo di tutte le nostre vittime, una targa tra i fiori come segno di ricordo perenne ma anche di speranza e rinascita per le generazioni future.