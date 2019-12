Mercatino della solidarietà al Giontella a firma de “Se’ de la Bastiola sì” [Video]

La nostra associazione “SE DE LA BASTIOLA SÍ…” , formata da un gruppo di amici Bastioli che hanno creato nel 2017 un’associazione no profit, ha realizzato presso il polo commerciale Giontella il “mercatino della solidarietà”. È questo per noi il terzo anno che facciamo i mercatini di Natale per aiutare chi è meno fortunato di Noi.

Il nostro gruppo si è riunito in quest’ultimo mese quasi tutte le sere per realizzare lavoretti artigianali di varia natura: oggettistica su legno, presepi, alberi di natale, candele decorative e non solo..

Grazie al buon cuore di tante persone abbiamo potuto mettere in vendita anche ceci, noci, composizioni floreali, creazioni tessili etc.

Quest’anno abbiamo deciso di donare il ricavato della vendita a due associazioni che operano nel nostro territorio perugino: la casa Emmaus e l’associazione la Goccia.

Andiamo fieri del nostro operato perché quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno!!

Auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo.