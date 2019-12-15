Mercatino della solidarietà al Giontella a firma de “Se’ de la Bastiola sì” [Video]
La nostra associazione “SE DE LA BASTIOLA SÍ…” , formata da un gruppo di amici Bastioli che hanno creato nel 2017 un’associazione no profit, ha realizzato presso il polo commerciale Giontella il “mercatino della solidarietà”. È questo per noi il terzo anno che facciamo i mercatini di Natale per aiutare chi è meno fortunato di Noi.
NATALE AL POLO COMMERCIALE GIONTELLA (dal 30 NOVEMBRE 2019 AL 22 DICEMBRE 2019)
SABATO 30 NOVEMBRE :
ORE 16.30 : ACCENSIONE LUMINARIE NATALIZIE
ORE 18.00 : “ AL GIONTELLA CON GLI SBANDATI MARCHING BAND, DIAMO INIZIO AI FESTEGGIAMENTI NATALIZI ”.
SARÀ PRESENTE IL SINDACO PAOLA LUNGAROTTI E L’AMMINISTRAZIONE.
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE :
ORE 17,30 “CREPUNDIA (Ed. Tozzuolo)
INCONTRO CON L’AUTRICE MONICA LUCACCI – A CURA DI ANNA MARIA ROMANO / ASSOCIAZIONE CULTURALE CLIZIA
( BAR 5 SENSI )
SABATO 14 DICEMBRE :
DALLE ORE 15.30 ALLE 19.00
“ CONSEGNA LA TUA LETTERINA A BABBO NATALE “
IN COLLABORAZIONE CON AVIS – AIDO DI BASTIA UMBRA
DOMENICA 15 DICEMBRE : DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00 “MERCATINI DELLE STRENNE” FINALIZZATO ALLA RACCOLTA FONDI, APERTO ALLE SCUOLE, ALLE ASSOCIAZIONI, AI COMITATI (per sensibilizzare sui temi della solidarietà). In collaborazione con SE’ DE LA BASTIOLA ….. SI …… !
DOMENICA 15 DICEMBRE :
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.00
“ TENNIS SOTTO LE STELLE … DI NATALE “
In collaborazione con ASD TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB
DOMENICA 15 DICEMBRE :
DALLE ORE 16.30 “LABORATORIO DEGLI AIUTANTI DI BABBO NATALE” CON LE MAESTRE GABRIELLA E STEFANIA!
DOMENICA 15 DICEMBRE :
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
“ ASPETTANDO IL NATALE “
CON BAILA COMMIGO (TRUCCABIMBI, PALLONCINI, TATUAGGI E TANTO ALTRO …
A CURA DI ASD BAILA COMMIGO
LUNEDÌ 16 DICEMBRE :
DALLE ORE 16.30 ALLE 18.30
“ A NATALE FIOCCANO STORIE “
A CURA DEI VOLONTARI NpL
( LETTURE PER BAMBINI E GENITORI )
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE :
DALLE ORE 17.00 “ IL PALLONE È MASCHIO E LA PALLA É FEMMINA “ INCONTRO CON LA SCRITTRICE PER L’INFANZIA LOREDANA FRESCURA
A CURA DI ANNA MARIA ROMANO /
ASSOCIAZIONE CULTURALE CLIZIA
( BAR 5 SENSI )
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE :
DALLE ORE 17.00 “ LEGGO E DRIBBLO LE BARRIERE “. ATTIVITÀ COLLATERALE – BASTIA CALCIO 1924.
– CATEGORIA PULCINI 2009 –
VENERDÌ 20 DICEMBRE :
DALLE ORE 15.30 “ KARATE PER TUTTI “
A lezione di Karate al Polo Giontella
A CURA DI DRAGONI KARATE ( Serena Dragoni )
VENERDÌ 20 DICEMBRE :
DALLE ORE 16.30 “LABORATORIO DEGLI AIUTANTI DI BABBO NATALE” CON LE MAESTRE GABRIELLA E STEFANIA!
VENERDÌ 20 DICEMBRE :
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
“ ASPETTANDO IL NATALE “
CON BAILA COMMIGO (TRUCCABIMBI, PALLONCINI, TATUAGGI E TANTO ALTRO …
A CURA DI ASD BAILA COMMIGO
SABATO 21 DICEMBRE :
ORE 10.00 “ AUGURI NATALIZI “
(SCUOLA PRIMARIA UMBERTO FIFI)
( Classi terze e quarte )
SABATO 21 DICEMBRE :
DALLE ORE 15.30 ALLE 19.00
“ ARRIVA BABBO NATALE “
IN COLLABORAZIONE CON AVIS – AIDO DI BASTIA UMBRA
DOMENICA 22 DICEMBRE :
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00 “MERCATINI DELLE STRENNE” FINALIZZATO ALLA RACCOLTA FONDI, APERTO ALLE SCUOLE, ALLE ASSOCIAZIONI, AI COMITATI (per sensibilizzare sui temi della solidarietà). In collaborazione con SE’ DE LA BASTIOLA ….. SI …… !
DOMENICA 22 DICEMBRE :
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.00
“ TENNIS SOTTO LE STELLE … DI NATALE “
In collaborazione con ASD TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB
DOMENICA 22 DICEMBRE :
ORE 12.00 “ LA LEGGENDA DEI 100 BABBO NATALE AL POLO COMMERCIALE GIONTELLA “,
IN COLLABORAZIONE CON ITP CLUB (IL TERZO POLO) E IL GRUPPO NONSOLOLAMBRETTA
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