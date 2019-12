Un trattorino per Clarens, potrà salire e scendere le scale con facilità

Grazie alle offerte di tanti cittadini, i volontari della Misericordia e le attività commerciali, è stato possibile acquistare e consegnare un trattorino montascale a Clarens, un ragazzo di 16 anni di Bastia Umbra. Il trattorino gli permetterà di salire e scendere le scale, senza essere preso su di peso dai genitori.

La cerimonia di consegna si è tenuta oggi. Per il comune di Assisi era presente il vicesindaco Valter Stoppini. Il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, non potendo partecipare ha spedito una email. C’era anche Don Maurizio Biagioni, governatore della Misericordia di Assisi e alcuni rappresentati volontari della Misericordia, cittadini che hanno contribuito con le offerte per questo raggiungimento. Si ringrazia anche la famiglia Ottiti, che ha provveduto a fare una donazione direttamente ai genitori di Clarens.

La Misericordia non è una semplice associazione, ma una confraternita di cammino cristiano. Con l’occasione si ricorda che la Misericordia di Assisi, tramite i servizi sociali del Comune di Bastia, effettua giornalmente trasporti di ragazzi portatori di handicap, andata e ritorno dalla scuola.