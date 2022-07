Search for: Search Button

Pic Nic in piazza Mazzini, il caldo torrido non ferma l’iniziativa

Già nel basso pomeriggio si è visto come l’iniziativa, del pic nic in piazza Mazzini, sia una ottima trovata per stare insieme. Tavoli e sedie, se non adiamo errati – almeno alcuni – sono stati presi in prestito dal Monastero delle Benedettine. Una serata dove i partecipanti si sono portati tovaglia, posate e buon cibo. Una serata per stare insieme in questa estate torrida e che promette giorni ancora di fuoco. In contemporanea il concerto della Pyramid Band. Per una idea della Amministrazione comunale di Bastia Umbra. Una serata conviviale in Piazza Mazzini alla quale tutti potevano partecipare, singole famiglie e cittadini, gruppi di amici, associazioni. Ognuno portando quanto necessario per apparecchiare la tavola e del cibo da condividere amichevolmente.