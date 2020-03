Solidarietà Alimentare Ordinanza 658 e ulteriori buoni spesa

Sono circa 115.000 le somme messe a disposizione del nostro Comune dal Governo mediante l’ultima ordinanza, per la c.d. Solidarietà Alimentare. Tuttavia la medesima ordinanza concede all’ente, in deroga alle previsioni contenute nel codice degli appalti, la possibilità di acquistare ulteriori buoni spesa e/o generi di prima necessità.

Questo permetterebbe di fatto di avere maggiori risorse, oltre i 115.000 euro esistenti, non solo per ampliare la forbice dei beneficiari, ma anche per acquistare altro materiale ritenuto di prima necessità, quale per esempio quello sanitario.

Riteniamo quindi importante convocare la commissione bilancio, allargata a tutti i gruppi consiliari, per discutere ed elaborare il miglior progetto possibile, in maniera collegiale.

Siamo ormai da settimane al fianco dell’amministrazione, con fattiva e leale collaborazione, e nello stesso spirito ci stiamo velocemente muovendo anche per ottimizzare le opportunità date dal Governo in questa fase./Unione Pd