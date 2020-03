Covid e condomini Amministrazione, richiede massima attenzione alla sanificazione aree comuni

E’ stata inviata in data odierna una comunicazione del Sindaco a tutti gli amministratori condominiali con la quale si richiede massima attenzione alla sanificazione delle aree comuni dei condomini.

Nella lettera, curata insieme all’assessorato all’ambiente, si invita ad intensificare le buone pratiche già in atto in via ordinaria, per mantenere pulite le aree comuni, integrandole con disinfezione delle stesse seguendo indicazioni più strette su quelle parti che necessitano di disinfezione frequente, come maniglie, ascensori, mancorrenti, cassette delle lettere, ingressi di palazzi e abitazioni, scale, superfici di muri, porte e finestre, con ipoclorito di sodio, con concentrazione allo O, 1 % dopo pulizia con detergente neutro.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio si raccomanda di utilizzare etanolo al 70% sempre dopo la pulizia con un detergente neutro.

La raccomandazione è a programmare ed effettuare la disinfezione per tutto il periodo in cui si protrarrà l’emergenza sanitaria.

Nella lettera rivolta agli amministratori si avvisa che saranno eseguiti controlli e verifiche per garantire l’igiene pubblica nelle aree private come in quelle pubbliche e ove si ravviserà il non rispetto delle indicazioni e dei minimi standard igienici, sarà emessa subito apposita ordinanza con applicazione anche di pesanti sanzioni previste per l’inosservanza della stessa.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dare una direttiva di “buon senso”, confidando sulla responsabilità e sulla collaborazione di tutti.