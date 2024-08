Stefano Lombardi nominato nuovo Segretario di Uniti per Bastia

Bastia Umbra – Stefano Lombardi è stato nominato nuovo Segretario del movimento civico Uniti per Bastia, sostituendo Eliza Zocchetti che è diventata Assessora nella Giunta Pecci. La decisione è stata presa durante l’incontro del 19 agosto, in linea con i valori di partecipazione condivisa che caratterizzano il gruppo.

Dopo le elezioni di giugno 2024, il movimento ha deciso di ampliare la partecipazione al progetto, coinvolgendo non solo i candidati della lista ma anche altri membri attivi. Questo cambiamento riflette l’impegno di Uniti per Bastia nel promuovere una gestione inclusiva e partecipativa delle idee e degli obiettivi.

L’ex Segretaria Eliza Zocchetti ha commentato il passaggio di consegne, definendolo un processo naturale e coerente con l’essenza del gruppo. “Il nostro obiettivo è essere il riflesso del cambiamento che vogliamo vedere in città, continuando a lavorare con impegno e passione”, ha dichiarato Zocchetti.

Uniti per Bastia, con un’Assessora e tre Consiglieri Comunali, mira a rendere la propria azione amministrativa evidente e trasparente all’interno del governo di Bastia Umbra. Il movimento sostiene con entusiasmo la candidatura di Stefania Proietti a Presidente della Regione Umbria, riconoscendosi nei suoi valori di sviluppo sostenibile.

La candidatura di Proietti è vista come un’opportunità per rilanciare il territorio umbro, rendendolo nuovamente attrattivo, soprattutto per i giovani. Uniti per Bastia crede che Proietti possa assicurare un futuro migliore alla regione, grazie alla sua energia e alle sue idee progressiste.

In conclusione, il movimento Uniti per Bastia continua a lavorare per una gestione inclusiva e partecipativa, sostenendo candidati che condividono i loro valori e obiettivi per il futuro della regione.