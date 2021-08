🖨 Rassegna stampa 🖨, Droga in casa, un arresto e una denuncia

di Flavia Pagliochini

Da un litigio i militari scoprono un tesoretto di droga, soldi e anche un machete. Il fatto è accaduto a Bastia Umbra con le indagini condotte dai militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Assisi che hanno permesso di arrestare un uomo e di denunciarne un altro. A finire nei guai due persone, un 35enne cittadino tunisino, arrestato, e un trentenne italiano, denunciato a piede libero: entrambi dovranno rispondere di possesso di sostanze stupefacenti e possesso di armi da taglio.

Secondo la ricostruzione degli stessi carabinieri guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli, nel pomeriggio di martedì i militari sono intervenuti in un locale pubblico, dal quale poco prima era arrivata una segnalazione alla centrale operativa. Un uomo straniero e un ragazzo italiano stavano litigando animatamente e il timore era che la situazione potesse degenerare rapidamente. Giunti sul posto, insieme ai colleghi della stazione di Cannara, i militari assisani hanno proceduto dapprima all’identificazione dei due soggetti, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Successivamente, visto che le versioni dei fatti e sull’origine del litigio erano discordanti, gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire i controlli per ricostruire le cause della lite.

Rinvenuto un mazzo di chiavi, sono riusciti a risalire a un’abitazione a Ponte Felcino, occupata da entrambi. I militari hanno quindi proceduto ad un’accurata perquisizione della casa che ha permesso di trovare numerose prove di attività illecite. Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati diciannove grammi di eroina, già suddivisa in dosi, una dose di cocaina e una di marijuana, poco meno di 600 euro in banconote di piccolo taglio (che per i carabinieri altro non erano che il ricavato di precedenti cessioni di droga), due bilancini di precisione ed una notevole quantità di materiale usato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nonché un machete lungo 60 centimetri.

A causa dei ritrovamenti, i militari hanno proceduto così all’arresto del cittadino tunisino di 35 anni, giudicato con rito direttissimo, e alla denuncia in stato di libertà del 30enne italiano. Come detto, entrambi dovranno rispondere di possesso di sostanze stupefacenti e possesso di armi da taglio.