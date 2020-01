📰 Rassegna stampa – Le scelte del Comune guidato dalla Lungarotti

Le scelte del Comune guidato dalla Lungarotti

Dalla manutenzione di strade e marciapiedi al piano di sviluppo rurale a Piazza del Mercato

Tengo soprattutto alla soddisfazione dei cittadini residenti, garantendo la qualità dei servizi. Inoltre, abbiamo attuato un taglio delle spese, con il contributo degli uffici comunali, reperendo risorse aggiuntive (circa 300mila euro). E’ mia intenzione intercettare finanziamenti europei a cominciare dal Piano di Sviluppo Rurale, con la riqualificazione di via Romavecchia a San Lorenzo». I piani delle aree di recupero sono approvati in via definitiva (piazza del Mercato e area ex Pic), ma non partono. Perché? «I proprietari sembrano avere qualche problema nell’aprire i cantieri – ricorda il sindaco –, anche in ragione della crisi del mercato immobiliare».

Forse anche per le difficoltà del settore commerciale. «In questo settore si muove qualcosa di positivo a cominciare dal fatto che sono più i negozi ad aprire nuove attività rispetto a quelli che chiudono. Inoltre, abbiamo messo in campo un piano di collaborazione con il settore terziario, vedi l’Agenda, apprezzato dai commercianti. Presto, si parlerà del progetto di restyling di piazza Mazzini. Quanto agli investimenti entro primavera saranno appaltati i lavori per la nuova palestra polifunzionale a XXV Aprile». m.s.