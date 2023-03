Partito democratico, giornata internazionale delle donne, concretezza e non solo mimose

L’8 marzo è espressione del rispetto per le donne e per la loro lotta all’uguaglianza, dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile.

Questa giornata è stata istituita per la prima volta in Italia nel 1922, ma è stata riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite solo tra il 1975 e il 1977, quando l’8 marzo fu scelto come Giornata delle Nazioni

Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale.

Tuttavia, oltre al ricordo ed alla riflessione, è necessario che ognuno di noi, singolarmente, in gruppo, negli ambiti familiare ed in quelli pubblici, attui delle azioni concrete di sensibilizzazione che possano mantenere alto il livello di attenzione al tema, che si connota di molteplici letture e significati: dalla tutela del corpo della donna, a quella economica e professionale nonché nella sua sfera familiare e relazionale.

Per questi motivi, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha protocollato in data odierna due ordini del giorno all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Bastia Umbra.

La prima è la proposta di realizzare un albo comunale delle babysitter messo a disposizione dal Comune di Bastia nel quale vengano inserite persone, adeguatamente formate ed esperte dell’accudimento dei bambini e delle bambine con lo scopo di dare un supporto concreto a tutte le nostre concittadine madri lavoratrici.

La seconda invece propone la realizzazione di un progetto, anche in collaborazione con le scuole del territorio, che abbia ad oggetto lo studio e l’approfondimento delle figure delle nostre “Madri Costituenti”, nella loro veste di donne che hanno, parimenti ai nostri Padri, contribuito a scrivere le basi della nostra Repubblica democratica e quindi delle nostre libertà e dei nostri diritti fondamentali, prevedendo per i lavori più significativi, una borsa di studio a favore dei primi classificati, sotto forma di contributo economico ovvero di materiale di cancelleria per la scuola, libri di lettura che trattano di diritti fondamentali e della Costituzione Italiana in generale.

Un augurio sincero a tutte le nostre concittadine, siete l’energia vitale del mondo.

Segreteria Pd Bastia Umbra

Gruppo Consiliare Pd Bastia Umbra