Presentazione tesi di laurea d’interesse locale

L’Università Libera in concertazione con l’Amministrazione comunale intende costituire presso la propria sede una sezione di “Tesi di Laurea d’interesse locale” redatte da giovani residenti o domiciliati nel Comune di Bastia Umbra. Scopo dell’iniziativa è la promozione e la valorizzazione della produzione culturale locale e dei giovani laureati che si sono cimentati nella scoperta Saranno prese in considerazione tesi di Laurea triennali e quinquennali, di dottorato di ricerca e di laurea magistrale su argomenti di particolare interesse locale, attinenti alla realtà di Bastia Umbra e del suo territorio, a partire dall’anno accademico 2010-2011.

La Tesi dovrà essere presentata dall’autore in una conferenza organizzata dal Consiglio Direttivo dell’Università Libera dopo averne consultato i contenuti, e valutati interesse ed attinenza.

Per candidarsi alla presentazione, gli interessati devono far pervenire alla segreteria del Sindaco staff.sindaco@comune.bastia.pg.it mail dove sono indicati: generalità, residenza o domicilio, indirizzo mail, numero di telefono, dati inerenti la tesi (titolo, anno di discussione, votazione) e una breve descrizione dell’argomento trattato. Saranno successivamente contattati dalla Segreteria per la consegna della copia della Tesi.