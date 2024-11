Bastia 1924 ospita Umbertide Agape: sfida cruciale in Eccellenza

Bastia 1924 ospita l’Umbertide Agape domenica 1 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza Umbra. Un incontro che si preannuncia complesso per i padroni di casa, a causa delle assenze importanti nella formazione locale.

Il Bastia 1924 arriva al match dopo un pareggio esterno contro il Santa Maria Degli Angeli, posizionandosi a metà classifica con 16 punti. Tuttavia, la squadra si troverà a dover fare a meno della sua coppia d’attacco titolare: Del Prete è stato squalificato, mentre Santucci è infortunato e non sarà disponibile. Queste defezioni potrebbero incidere sul piano offensivo dei padroni di casa, che dovranno trovare soluzioni alternative per mettere sotto pressione la difesa avversaria.

Gli ospiti, invece, sono in un momento difficile, trovandosi al penultimo posto della classifica con 9 punti. La squadra guidata dall’FC Umbertide Agape ha cercato di rinforzarsi durante la settimana, tesserando il difensore Leonardo Benedetti, classe 2003. Questo innesto ha lo scopo di potenziare un reparto difensivo che finora ha mostrato delle difficoltà. Nonostante la bassa posizione in classifica, gli uomini di Umbertide cercheranno di sfruttare questa nuova aggiunta per cercare di risalire e recuperare punti cruciali nella lotta per la salvezza.

A dirigere l’incontro sarà il signor Lorenzo Temperoni, della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Arban Krriku e Alessio Bacci, entrambi della sezione di Foligno. Gli arbitri avranno il compito di gestire una partita che si prevede equilibrata e combattuta, con il Bastia che dovrà affrontare le difficoltà dovute alle assenze, mentre l’Umbertide cercherà di sfruttare ogni occasione per rimanere in corsa per la permanenza nella categoria.

Il Bastia dovrà sfruttare il fattore campo per cercare di mantenere la propria posizione in classifica, mentre l’Umbertide dovrà mettere in campo tutte le risorse disponibili per risalire. Un match che potrebbe rivelarsi decisivo per entrambe le squadre in questo campionato di Eccellenza Umbra.