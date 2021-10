BBS, al Giontella si presenta il Fratta, squadra giovane e arcigna

Dopo quasi 2 anni dall’ultima partita ufficiale e dopo un precampionato intenso è tornata finalmente l’ora di alzare la palla a due per l’esordio della nuova BBS. Al Giontella si presenta il Fratta, squadra giovane e arcigna composta esclusivamente da giovani del settore giovanile Umbertidese.

La prima di campionato è sempre un po’ come il primo giorno di scuola e l’ansia e la tensione si fa sentire nei ragazzi di Coach Giombini che faticano per trovare i primi due punti della partita messi a segno da Marco Papa.

Ufficio Stampa BBS : Diego Alunni

La partita stenta a decollare, il punteggio infatti recita 2-2 dopo quasi 5 minuti di contesa e alla prima sirena la BBS è avanti di sole 2 lunghezze: 12-10. La partita continua sugli stessi binari con i padroni di casa che tentano di controllare il match ma non riescono mai a trovare il modo di allungare. Bonacci e Rossi M. con 8 punti combinati provano ad aumentare il divario, ma Babucci con 15 punti durante i primi due quarti tiene in vita il Fratta che infila con Tognaccini il canestro del -1 sulla sirena di metà partita col tabellone che dice 28-27 per i padroni di casa.

Momi e compagni rientrano in campo più convinti soprattutto in fase offensiva e iniziano subito attaccando il ferro in modo concreto con Innocenzi, i gemelli Rossi e Bacchi.I ragazzi di Tosti però non si scompongono e restano attaccati alla partita con Conti e col solito Babucci.

Quando cominciano gli ultimi dieci minuti di partita la BBS comanda 44-38, un vantaggio sicuramente esiguo al cospetto dell’avversario sempre pronto a rintuzzare ogni tentativo di fuga. Bonacci e soci però stringono ancora un po’ le maglie in difesa e con qualche palla rubata degli esterni e veloci contropiedi la BBS scava un solco consistente arrivando al massimo vantaggio: +16 (60-44).

Da lì in poi i padroni di casa iniziano a giocare col cronometro e il Fratta tenta di rimarginare lo svantaggio, ma il tempo a disposizione è finito e la partita si chiude sul punteggio di 62-50 per la BBS.

“Una partita difficile, sicuramente sporca ma che dovevamo assolutamente vincere per iniziare nel modo giusto questo cammino – spiega Nicolò Bacchi al termine del match – Abbiamo ricominciato con molto entusiasmo, ma dobbiamo ancora trovare la quadra e riabituarci al ritmo partita. Abbiamo ora due settimane per lavorare duramente e farci trovare preparati al prossimo appuntamento contro Spello”

La BBS infatti osserverà il turno di riposo la prossima settimana per poi ritrovarsi ancora tra le mura amiche per la terza giornata di campionato quando al Giontella arriverà Spello.