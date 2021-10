Calcio, il Bastia la spunta sul Castiglione del Lago per 2-1

di Lorenzo Capezzali

Il Bastia la spunta sul C.Lago per 2-1, Raccichini e Convito a bersaglio, al termine di Assisi una gara non soporifera che ha visto le due squadre impegnarsi fino in fondo. Il Bastia ha fatto valere il fattore campo con una prestazione tecnico tattica d’interesse collettivo e un comportamento agonistico della domenica che conta. Nel Bastia Raccichini e’ stato il match winner della giornata, Convito l’autore del punto dei lacustri che hanno opposto resistenza non potendo poi raddrizzare la barca. La vittoria porta il Bastia piu’ in alto in classifica.