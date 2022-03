Eccellenza calcio, Bastia corsaro a Castiglione del Lago

Castiglione del Lago: Bastia corsaro a Castiglion Lago per 2-1 e vittoria dal sapore psicologico dopo lo scivolone interno di sette giorni fa.

Un risultato che ci sta tutto con una condotta tecnico tattica assolta grazie alle indicazioni del coach Silveri. Una ripresa positiva salda e foriera di futuri sviluppi sagaci con un Bastia incontrista e conscio di aver compreso il calcio.

Al 34′ Corriale porta in avanti i suoi con un tiro a rete certo. Macina gioco il Bastia davanti ai padroni di casa che oppongono una tenace resistenza. Ma il Bastia sa di sapere il proprio impegno di squadra che in trasferta manovra meglio che in casa.

Arriva così due zero seconda parte con Nardi abile ad uccellare il portiere lacustre con un proietto. I locali accorciano i numeri con Bura a tempo scaduto. Euforia al 90′ nello spogliatoio bastiolo con Silveri soddisfatto per la pienezza tecnica dei suoi. Giù di corda il trainer Castiglionese per una sconfitta non programmata.

Di Lorenzo Capezzali