A sua Immagine, Rai 1 ha dedicato filmato all’Abbadessa, Noemi Scarpa

Nel video servizio, di quasi tre minuti, la popolare e seguitissima trasmissione condotta Loredana Bianchetti “A Sua Immagine”, A sua Immagine.

Con schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, la Madre ha raccontato la sua vita, dall’adolescenza alla maturità, anche religiosa, che la vede entrare nel monachesimo circa 25 anni fa. Dal basket alla vita religiosa, in sostanza, passando per i momenti salienti della sua esistenza e sul perché, ad un certo punto della sua vita ha scelto di diventare monaca. Una scelta, certo non facile, che è significato anche lasciare affetti e realtà che appartenevano alla sua “passata vita” per dedicarsi, interamente, a quella “nuova”, che la vede sposata con Dio.